Αχαΐα: Κίνηση ενεργών πολιτών που ζητούν συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα

Τον σπόρο τον έριξε για πρώτη φορά ο Αλέξης Τσίπρας στις 3 Δεκεμβρίου, στην παρουσίαση της «Ιθάκης» στο Παλλάς.

Ο πρώην πρωθυπουργός προανήγγειλε εκείνη τη μέρα, και ζήτησε συνάμα, πρωτοβουλίες αυτοργάνωσης από τη βάση, περιγράφοντας πως «πρέπει να οργανώσουμε σε κάθε πόλη, γειτονιά, περιοχή, χώρο εργασίας ή φοίτησης, πρωτοβουλίες επανίδρυσης, δικαιοσύνης και αλλαγής. Πρωτοβουλίες που θα είναι ανοιχτές στην επιθυμία όλων να είναι συνεπιβάτες στο ταξίδι, μα αδιάβατες στην επιθυμία κάποιων να ταξιδεύουν πάντα στην πρώτη θέση».

Πριν λίγες μέρες, πολίτες της Ανατολικής Αττικής ξεκίνησαν πρωτοβουλία αυτοοργάνωσης με στόχο την υποστήριξη του Αλέξη Τσίπρα. Η νέα αυτή πρωτοβουλία ήρθε να προστεθεί σε παρόμοιες δράσεις που έχουν ήδη αναπτυχθεί σε περιοχές όπως η Μεσσηνία και η Πέλλα, δημιουργώντας ένα δίκτυο λαϊκής κινητοποίησης.

Και πλέον, ένα τέτοιο δίκτυο αυτοοργάνωσης συγκροτείται σιγά-σιγά και στην Αχαΐα, μετά την πρωτοβουλία 17 αχαιών υποστηρικτών του Αλέξη Τσίπρα, που συνυπογράφουν ανοικτή επιστολή με τον προσδιορισμό «Πρωτοβουλία Προοδευτικών Πολιτών Αχαΐας».

Στην επιστολή τους που έχει τίτλο «ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ…», αυτοπροσδιορίζονται ως μια «ομάδα ενεργών προοδευτικών πολιτών της Αχαΐας που δηλώνουν το «παρών» στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα για μια προοδευτική πολιτική που αξίζει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας, με πυξίδα την εντιμότητα και την δικαιοσύνη.

«Ο κατακερματισμός και η αδυναμία της Αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων έχουν αφήσει ένα κενό εκπροσώπησης, ελπίδας και προοπτικής, που έρχονται να καλύψουν διάφοροι αυτόκλητοι σωτήρες.

Σε αυτό το κενό γεννιέται, όμως, και η ανάγκη για κάτι νέο, προοδευτικό, δυναμικό και ενωτικό. Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο μπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα μιας τέτοιας προσπάθειας, μια νέα συλλογική προσπάθεια που θα ενώσει δυνάμεις, θα δώσει φωνή σε όσους σήμερα νιώθουν στο περιθώριο και θα διαμορφώσει ένα πειστικό σχέδιο για μια δίκαιη, δημοκρατική και βιώσιμη Ελλάδα».

Την επιστολή υπογράφουν οι:

-Γαλάνης Νικόλαος: Εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα

-Γιαννόπουλος Νικόλαος: Ηλεκτρολόγος μηχανικός- εκπαιδευτικός

-Γιαννοπούλου Κατερίνα: Απόφοιτη Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών

-Ιωαννίδης Γεώργιος: Μηχανολόγος Μηχανικός – Ελεύθερος επαγγελματίας

-Καλπουρζίνη Ρόζα: Ειδική παιδαγωγός

-Κουλούρης Κωνσταντίνος: Συνταξιούχος ηλεκτρολόγος

-Μανωλάτος Χρήστος: Συνταξιούχος τραπεζικός

-Μιχαλοπούλου Ευανθία: Νηπιαγωγός

-Νικολοπούλου Γεωργία: Διεθνολόγος

-Παπαγεωργίου Δημήτρης: Πολιτικός Μηχανικός

-Παπαστάμκος Κωνσταντίνος: Πολιτικός Αναλυτής

-Σιδέρη Σοφία: Πολιτική Επιστήμων- Εκπαιδευτικός

-Σιδέρης Διονύσιος: Τεχνικός ΔΕΔΔΗΕ – Πρόεδρος ΤΔΕ Πάτρας

-Σούλη Αθηνά: Φιλόλογος

-Σταματελάτου Αλεξάνδρα: Φιλόλογος – Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός

-Ταμβάκη Ανθή: Φιλόλογος-Εκπαιδευτικός

-Χαριτάτου Ελπινίκη: Τελειόφοιτος Επιστήμης Υλικών-Ελεύθερη Επαγγελματίας.

