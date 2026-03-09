Αχαΐα: Μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Λεοντίου γνώρισαν το επάγγελμα του αστυνομικού ΦΩΤΟ

Ενημερωτική ομιλία πραγματοποίησε ο Υποδιοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Ερυμάνθου, Υπαστυνόμος Β’ Παναγιώτης Κατσιφάρας στους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Λεοντίου Αχαΐας, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το επάγγελμα του αστυνομικού.

Πιο συγκεκριμένα, οι μικροί μας φίλοι είχαν την δυνατότητα να ανακαλύψουν την βασική δομή της Ελληνικής Αστυνομίας και τις ειδικότερες Υπηρεσίες της, μέσα από πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, ενώ παράλληλα ανέπτυξαν τις απορίες τους για το έργο της Ελληνικής Αστυνομίας, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των αστυνομικών.

Επιπλέον, στο προαύλιο του Σχολείου ο Υποδιοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Ερυμάνθου, ξενάγησε τους μικρούς μαθητές στους χώρους του περιπολικού οχήματος, ενώ τους διένειμε ενημερωτικά φυλλάδια για την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή αγωγή.

Υπογραμμίζεται ότι, η Ελληνική Αστυνομία στη Δυτική Ελλάδα, θα συνεχίσει να διοργανώνει, ενημερωτικές – εκπαιδευτικές δράσεις, συνεργαζόμενη με όλους τους Φορείς και τις Αρχές της περιοχής μας, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες, με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών και κυρίως της νεολαίας μας.

