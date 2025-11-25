Αχαΐα – Οδοντωτός: Η «Νέα Δυτική Ελλάδα» στηρίζει τις διεκδικήσεις για ασφαλή λειτουργία και πλήρη αποκατάσταση

Σταθερά στο πλευρό των τοπικών κοινωνιών Καλαβρύτων και Αιγιάλειας δηλώνει η περιφερειακή παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα», ζητώντας ουσιαστικές λύσεις για τη λειτουργία και τη συντήρηση του Οδοντωτού, μετά τις αλλεπάλληλες δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις.

25 Νοέ. 2025 11:43
Pelop News

Παρούσα στις διεκδικήσεις για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Οδοντωτού, υποστηρίζοντας κάθε ενέργεια και δράση των τοπικών φορέων και κυρίως, των Δήμων Καλαβρύτων και Αιγιάλειας μέχρι να δοθούν ουσιαστικές λύσεις, είναι η περιφερειακή παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα».

Στη συζήτηση του θέματος στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης διεμήνυσε πως η «Νέα Δυτική Ελλάδα» θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας, αναγνωρίζοντας την τεράστια σημασία του Οδοντωτού για την ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας.

«Στηρίζουμε το ψήφισμα και τη συλλογική προσπάθεια για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του Οδοντωτού, της συντήρησης των συρμών και της γραμμής, αλλά και της αντιμετώπισης των κατολισθητικών φαινομένων. Η κριτική που μας ασκήθηκε περί «λαϊκισμού» δεν μας αγγίζει και την επιστρέφουμε. Η αγωνία μας δεν είναι επικοινωνιακή, αλλά είναι η πραγματική αγωνία των κατοίκων, των εργαζομένων και των επαγγελματιών που επηρεάζονται άμεσα από τη συνεχιζόμενη αδράνεια.

Γι’ αυτό και δεν μπορούμε να μην υπενθυμίσουμε ότι η σημερινή κατάσταση δεν προέκυψε ξαφνικά. Εδώ και χρόνια έχουμε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου. Υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες, καθυστερήσεις και παραλείψεις που οδήγησαν στην απαξίωση της γραμμής, στη μη συντήρηση του εξοπλισμού και στην απουσία έγκαιρων παρεμβάσεων. Αυτές οι ευθύνες πρέπει να αναγνωριστούν, όχι να κρυφτούν πίσω από εύκολους χαρακτηρισμούς.

Εμείς θα συνεχίσουμε να μιλάμε καθαρά, να διεκδικούμε και να απαιτούμε λύσεις με σχέδιο, χρονοδιάγραμμα και διαφάνεια. Γιατί ο Οδοντωτός, η τοπική κοινωνία και η περιοχή μας δεν μπορούν να περιμένουν άλλο», τόνισε ο κ. Σκιαδαρέσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
