Αχαΐα: Οι ισχυρότερες ριπές ανέμου της χώρας στην Πάτρα – Έως 130 χλμ/ώρα στον Ρωμανό

Οι θυελλώδεις άνεμοι έχουν προκαλέσει σειρά προβλημάτων σε ολόκληρη την Αχαΐα, με πτώσεις δέντρων, δυσχέρειες στις μετακινήσεις και διακοπές στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Αχαΐα: Οι ισχυρότερες ριπές ανέμου της χώρας στην Πάτρα – Έως 130 χλμ/ώρα στον Ρωμανό
20 Ιαν. 2026 16:00
Pelop News

Στην Αχαΐα καταγράφηκαν σήμερα, Τρίτη 20 Ιανουαρίου, οι ισχυρότερες ριπές ανέμου σε πανελλαδικό επίπεδο, επιβεβαιώνοντας τη σφοδρότητα της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr, οι μεγαλύτερες ταχύτητες ανέμου σημειώθηκαν στον Ρωμανό Πατρών, όπου οι ριπές έφτασαν τα 130 χιλιόμετρα την ώρα. Ακολούθησε το Πουρναρόκαστρο, με καταγεγραμμένες ριπές στα 114 χλμ/ώρα, ενώ ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι καταγράφηκαν και στον σταθμό του Πανεπιστημίου Πατρών, με ταχύτητες έως 113 χλμ/ώρα.

Διαβάστε επίσης: Πτώση δέντρου στην οδό Δ. Ακρίτα – Προβλήματα από την κακοκαιρία στην Πάτρα ΦΩΤΟ

Οι θυελλώδεις άνεμοι έχουν προκαλέσει σειρά προβλημάτων σε ολόκληρη την Αχαΐα, με πτώσεις δέντρων, δυσχέρειες στις μετακινήσεις και διακοπές στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καλώντας τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις όσο διαρκούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.,

Αχαΐα: Οι ισχυρότερες ριπές ανέμου της χώρας στην Πάτρα – Έως 130 χλμ/ώρα στον Ρωμανό

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:41 Στα κόκκινα Αττική, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία
18:31 Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Δείπνησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον εφοπλιστή Νίκο Τσάκο
18:20 Κλείνουν όλα τα σχολεία σε δομές του Δήμου Ναυπακτίας!
18:11 Γροιλανδός πρωθυπουργός: Μία στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ δεν είναι πιθανή, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα
18:00 Πάτρα: Υπό αμφισβήτηση οι μαζικές κατασχέσεις – Τι τονίζει ο Συνήγορος του Πολίτη
17:50 ΕΟΦ: Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του διατροφικού συμπληρώματος
17:39 Απόφαση του Δήμου Πατρέων για κλείσιμο των σχολείων, ποιες Ενότητες αφορά
17:27 Χαλκιδική: Κάθειρξη 9 ετών σε 59χρονο που αποπειράθηκε να σκοτώσει τη σύντροφό του
17:16 Νταβός: Με γυαλιά ηλίου ο Εμανουέλ Μακρόν λόγω του προβλήματος στο μάτι του
17:11 Μαθητής Γυμνασίου πήγε στο σχολείο του με πιστόλι!
17:08 Australian Open: Ο Τσιτσιπάς νίκησε 3-1 τον Μοτσιζούκι στον 1ο γύρο
17:00 Πάτρα: Εφυγε με το παράπονο ο Μιλτιάδης Φαρμάκης – Οι συνθήκες σε δομή φιλοξενίας και η σίτιση
16:52 Τραγωδία στο Μάτι: Η Δικαιοσύνη να μην ξεχάσει τα θύματα, τονίζουν οι συγγενείς θανόντων και οι εγκαυματίες
16:44 Εθελοντική αιμοδοσία από τη «Νίκη» στην Πάτρα
16:36 Η πρόταση γάμου που «έκλεψε» την παράσταση στην έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού
16:28 Πάτρα: Απάντηση του Κωνσταντοπουλείου Ευγηρείου σε καταγγελίες για τη σίτιση φιλοξενούμενου
16:20 Η Lidl Ελλάς ενισχύει το κοινωνικό της έργο: Νέα καμπάνια αναδεικνύει επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ για τα παιδιά και την πολιτική προστασία
16:12 Έξυπνες συσκευές: Τεχνολογία στο ηλεκτρονικό τσιγάρο
16:04 Μαύρος Ιανουάριος: Η 20ή Ιανουαρίου του Αζερμπαϊτζάν και η διαχρονική της κληρονομιά
16:00 Αχαΐα: Οι ισχυρότερες ριπές ανέμου της χώρας στην Πάτρα – Έως 130 χλμ/ώρα στον Ρωμανό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ