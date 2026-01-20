Αχαΐα: Οι ισχυρότερες ριπές ανέμου της χώρας στην Πάτρα – Έως 130 χλμ/ώρα στον Ρωμανό

Στην Αχαΐα καταγράφηκαν σήμερα, Τρίτη 20 Ιανουαρίου, οι ισχυρότερες ριπές ανέμου σε πανελλαδικό επίπεδο, επιβεβαιώνοντας τη σφοδρότητα της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr, οι μεγαλύτερες ταχύτητες ανέμου σημειώθηκαν στον Ρωμανό Πατρών, όπου οι ριπές έφτασαν τα 130 χιλιόμετρα την ώρα. Ακολούθησε το Πουρναρόκαστρο, με καταγεγραμμένες ριπές στα 114 χλμ/ώρα, ενώ ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι καταγράφηκαν και στον σταθμό του Πανεπιστημίου Πατρών, με ταχύτητες έως 113 χλμ/ώρα.

Οι θυελλώδεις άνεμοι έχουν προκαλέσει σειρά προβλημάτων σε ολόκληρη την Αχαΐα, με πτώσεις δέντρων, δυσχέρειες στις μετακινήσεις και διακοπές στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καλώντας τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις όσο διαρκούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.,

