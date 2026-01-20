Πτώση δέντρου στην οδό Δ. Ακρίτα – Προβλήματα από την κακοκαιρία στην Πάτρα ΦΩΤΟ

Περίπου 100 μέτρα πιο κάτω από τις σιδηροδρομικές γραμμές, στην οδό Δ. Ακρίτα, σημειώθηκε πτώση μεγάλου δέντρου, το οποίο κατέρρευσε κάθετα στο οδόστρωμα

Πτώση δέντρου στην οδό Δ. Ακρίτα – Προβλήματα από την κακοκαιρία στην Πάτρα ΦΩΤΟ
20 Ιαν. 2026 15:40
Pelop News

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία και οι ισχυροί άνεμοι που πλήττουν την Πάτρα, με τα περιστατικά να διαδέχονται το ένα το άλλο σε διάφορα σημεία της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, περίπου 100 μέτρα πιο κάτω από τις σιδηροδρομικές γραμμές, στην οδό Δ. Ακρίτα, σημειώθηκε πτώση μεγάλου δέντρου, το οποίο κατέρρευσε κάθετα στο οδόστρωμα, διακόπτοντας την κυκλοφορία και προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Πάτρα: Καιρικά προβλήματα με διακοπές ρεύματος και πτώσεις δένδρων

Στο σημείο ειδοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και η Πυροσβεστική, προκειμένου να απομακρυνθεί το δέντρο και να αποκατασταθεί η ασφαλής διέλευση οχημάτων και πεζών. Μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές.

Οι αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να μην κινούνται κοντά σε δέντρα ή πρόχειρες κατασκευές και να ενημερώνονται διαρκώς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:51 Ευρωκοινοβούλιο: Αποφασίστηκε το «πάγωμα» της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ μετά τις απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία
18:41 Στα κόκκινα Αττική, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία
18:31 Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Δείπνησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον εφοπλιστή Νίκο Τσάκο
18:20 Κλείνουν όλα τα σχολεία σε δομές του Δήμου Ναυπακτίας!
18:11 Γροιλανδός πρωθυπουργός: Μία στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ δεν είναι πιθανή, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα
18:00 Πάτρα: Υπό αμφισβήτηση οι μαζικές κατασχέσεις – Τι τονίζει ο Συνήγορος του Πολίτη
17:50 ΕΟΦ: Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του διατροφικού συμπληρώματος
17:39 Απόφαση του Δήμου Πατρέων για κλείσιμο των σχολείων, ποιες Ενότητες αφορά
17:27 Χαλκιδική: Κάθειρξη 9 ετών σε 59χρονο που αποπειράθηκε να σκοτώσει τη σύντροφό του
17:16 Νταβός: Με γυαλιά ηλίου ο Εμανουέλ Μακρόν λόγω του προβλήματος στο μάτι του
17:11 Μαθητής Γυμνασίου πήγε στο σχολείο του με πιστόλι!
17:08 Australian Open: Ο Τσιτσιπάς νίκησε 3-1 τον Μοτσιζούκι στον 1ο γύρο
17:00 Πάτρα: Εφυγε με το παράπονο ο Μιλτιάδης Φαρμάκης – Οι συνθήκες σε δομή φιλοξενίας και η σίτιση
16:52 Τραγωδία στο Μάτι: Η Δικαιοσύνη να μην ξεχάσει τα θύματα, τονίζουν οι συγγενείς θανόντων και οι εγκαυματίες
16:44 Εθελοντική αιμοδοσία από τη «Νίκη» στην Πάτρα
16:36 Η πρόταση γάμου που «έκλεψε» την παράσταση στην έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού
16:28 Πάτρα: Απάντηση του Κωνσταντοπουλείου Ευγηρείου σε καταγγελίες για τη σίτιση φιλοξενούμενου
16:20 Η Lidl Ελλάς ενισχύει το κοινωνικό της έργο: Νέα καμπάνια αναδεικνύει επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ για τα παιδιά και την πολιτική προστασία
16:12 Έξυπνες συσκευές: Τεχνολογία στο ηλεκτρονικό τσιγάρο
16:04 Μαύρος Ιανουάριος: Η 20ή Ιανουαρίου του Αζερμπαϊτζάν και η διαχρονική της κληρονομιά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ