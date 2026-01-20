Πτώση δέντρου στην οδό Δ. Ακρίτα – Προβλήματα από την κακοκαιρία στην Πάτρα ΦΩΤΟ

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία και οι ισχυροί άνεμοι που πλήττουν την Πάτρα, με τα περιστατικά να διαδέχονται το ένα το άλλο σε διάφορα σημεία της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, περίπου 100 μέτρα πιο κάτω από τις σιδηροδρομικές γραμμές, στην οδό Δ. Ακρίτα, σημειώθηκε πτώση μεγάλου δέντρου, το οποίο κατέρρευσε κάθετα στο οδόστρωμα, διακόπτοντας την κυκλοφορία και προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Πάτρα: Καιρικά προβλήματα με διακοπές ρεύματος και πτώσεις δένδρων

Στο σημείο ειδοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και η Πυροσβεστική, προκειμένου να απομακρυνθεί το δέντρο και να αποκατασταθεί η ασφαλής διέλευση οχημάτων και πεζών. Μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές.

Οι αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να μην κινούνται κοντά σε δέντρα ή πρόχειρες κατασκευές και να ενημερώνονται διαρκώς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.

