Πάτρα: Καιρικά προβλήματα με διακοπές ρεύματος και πτώσεις δένδρων

Προβλήματα στην Πάτρα, με πτώσεις δένδρων και διακοπές ρεύματος, λόγω καιρού.

Πάτρα: Καιρικά προβλήματα με διακοπές ρεύματος και πτώσεις δένδρων Φωτογραφία αρχείου
20 Ιαν. 2026 10:09
Pelop News

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην Πάτρα και την ευρύτερη περιφέρεια, σήμερα Τρίτη 20/01/2026, έχουν προκαλέσει προβλήματα, με πτώσεις δένδρων σε διάφορα σημεία, αλλα και διακοπές ρεύματος.

Αγριεύει ο καιρός: Ισχυροί άνεμοι έως 10 μποφόρ, νέα επιδείνωση από αύριο Τετάρτη, η πρόγνωση για την Πάτρα

Διακοπές ρεύματος καταγράφονται  σε Μεσσάτιδα, Βούντενη,  Μπάλα, τ Βελβίτσι, και τμήματα του Ρίου.

Κλειστή παραμένει η πορθμειακή γραμμή Ρίου – Αντιρρίου. 

Δυτική Ελλάδα: Ισχυροί άνεμοι προκαλούν προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, κλειστό το Ρίο-Αντίρριο ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Για ποια οχήματα απαγορεύεται η διέλευση

Πάτρα: Καιρικά προβλήματα με διακοπές ρεύματος και πτώσεις δένδρων

ΠΤΩΣΕΙΣ ΔΕΝΔΡΩΝ

Το πρωί στην οδό Διοδώρου στα Μποζαϊτικα δένδρο έπεσε πάνω σε ΙΧ ενώ στις  στον δρόμο που συνδέει το Βελβίτσι με το Κλειστό Γυμναστήριο «Δ. Τόφαλος», δέντρο ξεριζώθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων και κατέληξε στο οδόστρωμα. Οδηγός ΙΧ που δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως το εμπόδιο προσέκρουσε σε αυτό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:32 Σοκ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης: Γυναίκα έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου
11:25 «Πειραγμένες» αντλίες καυσίμων: Μεγάλη επιχείρηση της ΔΑΟΕ σε πρατήρια σε όλη τη χώρα – 10 συλλήψεις
11:20 Γρίπη: Έως 1.200 εισαγωγές την εβδομάδα – Προειδοποίηση Τζανάκη για πίεση στο ΕΣΥ και διψήφιο αριθμό θανάτων
11:16 Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Για ποια οχήματα απαγορεύεται η διέλευση
11:15 Εγκλωβίστηκαν στα χιόνια στη Δίρφυ Ευβοίας: Επιχείρηση απεγκλωβισμού για δύο νεαρούς από την Αθήνα
11:10 Επέστρεψε η πλαϊνή χωρίστρα με όγκο ΦΩΤΟ
11:08 Μπήκε από τη μεσοτοιχία και «σήκωσε» μπουφάν: διάρρηξη τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Βάρης
11:05 Φωτιά σε θάλαμο ανηλίκων και φόβοι για φυματίωση στις φυλακές Κασσαβέτειας
11:03 Κυριάκος Μητσοτάκης σε Τασούλα: «Σας φέρνω νέα ταραγμένων θαλασσών»
11:02 Πάτρα: Παρουσιάζεται το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Μικρών Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδας 2025» ύψους 23 εκατ. ευρώ
11:00 Σταθερές οι τιμές στην Πάτρα – Στα 1,07–1,13 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης
10:59 ΕΠΣ Αχαΐας: Η Αστυνομία βάζει μπλόκο σε μετακίνηση φιλάθλων!
10:56 Καραχάλιος για Καρυστιανού: Υπερδεξιά μεσαιωνικού τύπου
10:43 Κλειστό το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, ποια είναι ανοικτά
10:42 Συλλήψεις μεταναστών σε Πάτρα και Κάτω Αχαΐα
10:38 Καρυστιανού: «Σκόπιμη διαστρέβλωση» των δηλώσεων για τις αμβλώσεις
10:34 Αχαΐα: Πώς έγινε το τροχαίο με θύμα 30χρονο δικυκλιστή ΦΩΤΟ
10:29 Χρυσός: Νέο ιστορικό υψηλό πάνω από 4.700 δολάρια
10:23 Διήμερη ήχηση σειρήνων στην Αιτωλοακαρνανία
10:21 Συνεδρίαση Πολιτικής Γραμματείας ΠΑΣΟΚ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ