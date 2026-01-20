Πάτρα: Καιρικά προβλήματα με διακοπές ρεύματος και πτώσεις δένδρων

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην Πάτρα και την ευρύτερη περιφέρεια, σήμερα Τρίτη 20/01/2026, έχουν προκαλέσει προβλήματα, με πτώσεις δένδρων σε διάφορα σημεία, αλλα και διακοπές ρεύματος.

Διακοπές ρεύματος καταγράφονται σε Μεσσάτιδα, Βούντενη, Μπάλα, τ Βελβίτσι, και τμήματα του Ρίου.

Κλειστή παραμένει η πορθμειακή γραμμή Ρίου – Αντιρρίου.

ΠΤΩΣΕΙΣ ΔΕΝΔΡΩΝ

Το πρωί στην οδό Διοδώρου στα Μποζαϊτικα δένδρο έπεσε πάνω σε ΙΧ ενώ στις στον δρόμο που συνδέει το Βελβίτσι με το Κλειστό Γυμναστήριο «Δ. Τόφαλος», δέντρο ξεριζώθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων και κατέληξε στο οδόστρωμα. Οδηγός ΙΧ που δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως το εμπόδιο προσέκρουσε σε αυτό.

