Δυτική Ελλάδα: Ισχυροί άνεμοι προκαλούν προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, κλειστό το Ρίο-Αντίρριο ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Προβλήματα καταγράφονται σε ακτοπλοϊκά δρομολόγια, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας.

Περιορισμοί ισχύουν και στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις από την Κυλλήνη προς Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Όπως έχει ανακοινωθεί, εκτελέστηκε μόνο το πρωινό δρομολόγιο των 07:45, ενώ στη συνέχεια οι γραμμές θα παραμείνουν προσωρινά κλειστές.

Πορθμείο Ρίου – Αντιρρίου: Αναστολή λειτουργίας λόγω ανέμων

Παράλληλα, κλειστό παραμένει το πορθμείο στη γραμμή Ρίο – Αντίρριο, λόγω των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στη θαλάσσια περιοχή.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, από το λιμάνι του Πειραιά τα υδροπτέρυγα προς τον Αργοσαρωνικό εκτελούν τα δρομολόγιά τους κατόπιν απόφασης του πλοιάρχου, ανάλογα με τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες.

Οι επιβάτες καλούνται να βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τις ναυτιλιακές εταιρείες, προκειμένου να ενημερώνονται έγκαιρα για ενδεχόμενες αλλαγές ή ακυρώσεις δρομολογίων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



