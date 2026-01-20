Δυτική Ελλάδα: Ισχυροί άνεμοι προκαλούν προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, κλειστό το Ρίο-Αντίρριο ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Ισχυροί άνεμοι προκαλούν προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Κλειστή η γραμμή Ρίο – Αντίρριο και περιορισμοί σε Κυλλήνη, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά.

 

Δυτική Ελλάδα: Ισχυροί άνεμοι προκαλούν προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, κλειστό το Ρίο-Αντίρριο ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
20 Ιαν. 2026 8:48
Pelop News

Προβλήματα καταγράφονται σε ακτοπλοϊκά δρομολόγια, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας.

Περιορισμοί ισχύουν και στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις από την Κυλλήνη προς Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Όπως έχει ανακοινωθεί, εκτελέστηκε μόνο το πρωινό δρομολόγιο των 07:45, ενώ στη συνέχεια οι γραμμές θα παραμείνουν προσωρινά κλειστές.

Πορθμείο Ρίου – Αντιρρίου: Αναστολή λειτουργίας λόγω ανέμων

Παράλληλα, κλειστό παραμένει το πορθμείο στη γραμμή Ρίο – Αντίρριο, λόγω των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στη θαλάσσια περιοχή.

Δυτική Ελλάδα: Ισχυροί άνεμοι προκαλούν προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, κλειστό το Ρίο-Αντίρριο ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, από το λιμάνι του Πειραιά τα υδροπτέρυγα προς τον Αργοσαρωνικό εκτελούν τα δρομολόγιά τους κατόπιν απόφασης του πλοιάρχου, ανάλογα με τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες.

Οι επιβάτες καλούνται να βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τις ναυτιλιακές εταιρείες, προκειμένου να ενημερώνονται έγκαιρα για ενδεχόμενες αλλαγές ή ακυρώσεις δρομολογίων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:25 «Πειραγμένες» αντλίες καυσίμων: Μεγάλη επιχείρηση της ΔΑΟΕ σε πρατήρια σε όλη τη χώρα – 10 συλλήψεις
11:20 Γρίπη: Έως 1.200 εισαγωγές την εβδομάδα – Προειδοποίηση Τζανάκη για πίεση στο ΕΣΥ και διψήφιο αριθμό θανάτων
11:16 Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Για ποια οχήματα απαγορεύεται η διέλευση
11:15 Εγκλωβίστηκαν στα χιόνια στη Δίρφυ Ευβοίας: Επιχείρηση απεγκλωβισμού για δύο νεαρούς από την Αθήνα
11:10 Επέστρεψε η πλαϊνή χωρίστρα με όγκο ΦΩΤΟ
11:08 Μπήκε από τη μεσοτοιχία και «σήκωσε» μπουφάν: διάρρηξη τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Βάρης
11:05 Φωτιά σε θάλαμο ανηλίκων και φόβοι για φυματίωση στις φυλακές Κασσαβέτειας
11:03 Κυριάκος Μητσοτάκης σε Τασούλα: «Σας φέρνω νέα ταραγμένων θαλασσών»
11:02 Πάτρα: Παρουσιάζεται το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Μικρών Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδας 2025» ύψους 23 εκατ. ευρώ
11:00 Σταθερές οι τιμές στην Πάτρα – Στα 1,07–1,13 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης
10:59 ΕΠΣ Αχαΐας: Η Αστυνομία βάζει μπλόκο σε μετακίνηση φιλάθλων!
10:56 Καραχάλιος για Καρυστιανού: Υπερδεξιά μεσαιωνικού τύπου
10:43 Κλειστό το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, ποια είναι ανοικτά
10:42 Συλλήψεις μεταναστών σε Πάτρα και Κάτω Αχαΐα
10:38 Καρυστιανού: «Σκόπιμη διαστρέβλωση» των δηλώσεων για τις αμβλώσεις
10:34 Αχαΐα: Πώς έγινε το τροχαίο με θύμα 30χρονο δικυκλιστή ΦΩΤΟ
10:29 Χρυσός: Νέο ιστορικό υψηλό πάνω από 4.700 δολάρια
10:23 Διήμερη ήχηση σειρήνων στην Αιτωλοακαρνανία
10:21 Συνεδρίαση Πολιτικής Γραμματείας ΠΑΣΟΚ
10:09 Πάτρα: Καιρικά προβλήματα με διακοπές ρεύματος και πτώσεις δένδρων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ