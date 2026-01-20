Πορθμείο Ρίου – Αντιρρίου: Αναστολή λειτουργίας λόγω ανέμων

Παραμένει κλειστή η Πορθμειακή γραμμή Ρίου – Αντιρρίου, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Αγριεύει ο καιρός: Ισχυροί άνεμοι έως 10 μποφόρ, νέα επιδείνωση από αύριο Τετάρτη, η πρόγνωση για την Πάτρα

Αυξημένη προσοχή συνιστούν οι αρχές και για τη διέλευση από τη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, καθώς οι άνεμοι παραμένουν ιδιαίτερα ισχυροί. Μεγάλα οχήματα, όπως φορτηγά και νταλίκες, έχουν ακινητοποιηθεί, ενώ οι οδηγοί καλούνται να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

