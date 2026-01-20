Αγριεύει ο καιρός: Ισχυροί άνεμοι έως 10 μποφόρ, νέα επιδείνωση από αύριο Τετάρτη, η πρόγνωση για την Πάτρα

Ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι αναμένονται την Τρίτη 20 Ιανουαρίου σε περιοχές του Ιονίου, της Πελοποννήσου και της δυτικής Στερεάς, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

Ειδικότερα, στο Ιόνιο – κυρίως από την Κεφαλονιά και νοτιότερα – καθώς και στην Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά, οι ανατολικοί και νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 8 έως 10 μποφόρ.

Για σήμερα, στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο, κυρίως στα βόρεια, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα επεκταθούν και σε άλλες περιοχές.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα φαινόμενα στα δυτικά θα ενταθούν και σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ηπειρωτικά ορεινά και ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά τμήματα της Εύβοιας και της Κρήτης.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί – νοτιοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στα νότια θα φτάσουν τοπικά τα 9 και πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ. Στα ανατολικά θα επικρατήσουν ανατολικοί – βορειοανατολικοί άνεμοι 4 με 6 μποφόρ, με ενίσχυση στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα νότια. Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 8 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός στην Αχαΐα

Ισχυροί άνεμοι και χαμηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν σήμερα στην ευρύτερη περιοχή, με τις καιρικές συνθήκες να χαρακτηρίζονται από συννεφιά και ασθενείς βροχοπτώσεις. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, οι άνεμοι θα φτάσουν κατά τόπους τα 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 7 με 8 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Στα ορεινά της Αχαΐας, ο καιρός θα είναι πιο έντονος, με ισχυρούς ανέμους έντασης 5 έως 6 μποφόρ και χιονοπτώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι συνθήκες θα είναι δυσμενείς κυρίως σε περιοχές με αυξημένο υψόμετρο.

Στα Καλάβρυτα, η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, με τον υδράργυρο να υποχωρεί κάτω από το μηδέν. Η αίσθηση του κρύου, λόγω των ανέμων, εκτιμάται ότι θα φτάσει ακόμη και τους -8 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας συνθήκες έντονου ψύχους.

Πρόγνωση για αύριο Τετάρτη

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, επιδείνωση του καιρού αναμένεται την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα πιθανώς θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο Ιόνιο, τη δυτική, την κεντρική και νότια ηπειρωτική χώρα και σταδιακά στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Παράλληλα, προβλέπονται έντονες χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας, καθώς και σε περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα.

Η εικόνα μέχρι το Σαββατοκύριακο

Άστατος θα διατηρηθεί ο καιρός και τις επόμενες ημέρες, με διαστήματα βροχών και καταιγίδων κυρίως στα δυτικά, τα νότια και το Αιγαίο, καθώς και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά της βόρειας χώρας. Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε νότιους – νοτιοδυτικούς, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, χωρίς αξιόλογες μεταβολές.

