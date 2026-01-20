Αγριεύει ο καιρός: Ισχυροί άνεμοι έως 10 μποφόρ, νέα επιδείνωση από αύριο Τετάρτη, η πρόγνωση για την Πάτρα

Ισχυροί άνεμοι έως 10 μποφόρ σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και δυτική Στερεά σήμερα Τρίτη. Νέα επιδείνωση του καιρού την Τετάρτη με βροχές, καταιγίδες και χιόνια. Δείτε ποιες περιοχές θα επηρεαστούν σήμερα και τις επόμενες ημέρες.

Αγριεύει ο καιρός: Ισχυροί άνεμοι έως 10 μποφόρ, νέα επιδείνωση από αύριο Τετάρτη, η πρόγνωση για την Πάτρα
20 Ιαν. 2026 7:27
Pelop News

Ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι αναμένονται την Τρίτη 20 Ιανουαρίου σε περιοχές του Ιονίου, της Πελοποννήσου και της δυτικής Στερεάς, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

Ειδικότερα, στο Ιόνιο – κυρίως από την Κεφαλονιά και νοτιότερα – καθώς και στην Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά, οι ανατολικοί και νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 8 έως 10 μποφόρ.

Για σήμερα, στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο, κυρίως στα βόρεια, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα επεκταθούν και σε άλλες περιοχές.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα φαινόμενα στα δυτικά θα ενταθούν και σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ηπειρωτικά ορεινά και ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά τμήματα της Εύβοιας και της Κρήτης.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί – νοτιοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στα νότια θα φτάσουν τοπικά τα 9 και πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ. Στα ανατολικά θα επικρατήσουν ανατολικοί – βορειοανατολικοί άνεμοι 4 με 6 μποφόρ, με ενίσχυση στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα νότια. Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 8 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός στην Αχαΐα

Ισχυροί άνεμοι και χαμηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν σήμερα στην ευρύτερη περιοχή, με τις καιρικές συνθήκες να χαρακτηρίζονται από συννεφιά και ασθενείς βροχοπτώσεις. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, οι άνεμοι θα φτάσουν κατά τόπους τα 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 7 με 8 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Στα ορεινά της Αχαΐας, ο καιρός θα είναι πιο έντονος, με ισχυρούς ανέμους έντασης 5 έως 6 μποφόρ και χιονοπτώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι συνθήκες θα είναι δυσμενείς κυρίως σε περιοχές με αυξημένο υψόμετρο.

Στα Καλάβρυτα, η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, με τον υδράργυρο να υποχωρεί κάτω από το μηδέν. Η αίσθηση του κρύου, λόγω των ανέμων, εκτιμάται ότι θα φτάσει ακόμη και τους -8 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας συνθήκες έντονου ψύχους.

Πρόγνωση για αύριο Τετάρτη

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, επιδείνωση του καιρού αναμένεται την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα πιθανώς θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο Ιόνιο, τη δυτική, την κεντρική και νότια ηπειρωτική χώρα και σταδιακά στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Παράλληλα, προβλέπονται έντονες χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας, καθώς και σε περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα.

Η εικόνα μέχρι το Σαββατοκύριακο

Άστατος θα διατηρηθεί ο καιρός και τις επόμενες ημέρες, με διαστήματα βροχών και καταιγίδων κυρίως στα δυτικά, τα νότια και το Αιγαίο, καθώς και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά της βόρειας χώρας. Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε νότιους – νοτιοδυτικούς, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, χωρίς αξιόλογες μεταβολές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:25 «Πειραγμένες» αντλίες καυσίμων: Μεγάλη επιχείρηση της ΔΑΟΕ σε πρατήρια σε όλη τη χώρα – 10 συλλήψεις
11:20 Γρίπη: Έως 1.200 εισαγωγές την εβδομάδα – Προειδοποίηση Τζανάκη για πίεση στο ΕΣΥ και διψήφιο αριθμό θανάτων
11:16 Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Για ποια οχήματα απαγορεύεται η διέλευση
11:15 Εγκλωβίστηκαν στα χιόνια στη Δίρφυ Ευβοίας: Επιχείρηση απεγκλωβισμού για δύο νεαρούς από την Αθήνα
11:10 Επέστρεψε η πλαϊνή χωρίστρα με όγκο ΦΩΤΟ
11:08 Μπήκε από τη μεσοτοιχία και «σήκωσε» μπουφάν: διάρρηξη τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Βάρης
11:05 Φωτιά σε θάλαμο ανηλίκων και φόβοι για φυματίωση στις φυλακές Κασσαβέτειας
11:03 Κυριάκος Μητσοτάκης σε Τασούλα: «Σας φέρνω νέα ταραγμένων θαλασσών»
11:02 Πάτρα: Παρουσιάζεται το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Μικρών Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδας 2025» ύψους 23 εκατ. ευρώ
11:00 Σταθερές οι τιμές στην Πάτρα – Στα 1,07–1,13 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης
10:59 ΕΠΣ Αχαΐας: Η Αστυνομία βάζει μπλόκο σε μετακίνηση φιλάθλων!
10:56 Καραχάλιος για Καρυστιανού: Υπερδεξιά μεσαιωνικού τύπου
10:43 Κλειστό το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, ποια είναι ανοικτά
10:42 Συλλήψεις μεταναστών σε Πάτρα και Κάτω Αχαΐα
10:38 Καρυστιανού: «Σκόπιμη διαστρέβλωση» των δηλώσεων για τις αμβλώσεις
10:34 Αχαΐα: Πώς έγινε το τροχαίο με θύμα 30χρονο δικυκλιστή ΦΩΤΟ
10:29 Χρυσός: Νέο ιστορικό υψηλό πάνω από 4.700 δολάρια
10:23 Διήμερη ήχηση σειρήνων στην Αιτωλοακαρνανία
10:21 Συνεδρίαση Πολιτικής Γραμματείας ΠΑΣΟΚ
10:09 Πάτρα: Καιρικά προβλήματα με διακοπές ρεύματος και πτώσεις δένδρων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ