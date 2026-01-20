Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Για ποια οχήματα απαγορεύεται η διέλευση

Σε ισχύ έχουν τεθεί σήμερα Τρίτη 20/01/2026, έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Πάτρα: Καιρικά προβλήματα με διακοπές ρεύματος και πτώσεις δένδρων

Σύμφωνα με την «Γέφυρα» ΑΕ, «απαγορεύεται λόγω των ισχυρών ανέμων, η διέλευση σε πεζούς, δίκυκλα, τροχόσπιτα και κενά φορτίου οχήματα με υψηλές πλευρές».

Αγριεύει ο καιρός: Ισχυροί άνεμοι έως 10 μποφόρ, νέα επιδείνωση από αύριο Τετάρτη, η πρόγνωση για την Πάτρα

Όσον αφορά στα ΙΧ επιβατικά οχήματα, συνιστάται: «να διέρχονται με ιδιαίτερη προσοχή, προσαρμόζοντας κατάλληλα την ταχύτητά τους, ενώ απαγορεύονται οι προσπεράσεις οχημάτων».

Δυτική Ελλάδα: Ισχυροί άνεμοι προκαλούν προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, κλειστό το Ρίο-Αντίρριο ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Επίσης, λόγω των ισχυρών ανέμων, έχουν διακοπεί τα δρομολόγια των φέρι μποτ στην πορθμειακή γραμμή Ρίου-Αντιρρίου.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΕ

«Η Γέφυρα διευκρινίζει ότι με απόφαση της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ισχύει, λόγω ισχυρών ανέμων, Απαγόρευση Κυκλοφορίας σε Δίκυκλα, Τροχόσπιτα και Κενού Φορτίου Φορτηγά με Μεγάλη Επιφάνεια.

Τα Ι.Χ. επιβατικά οχήματα και τα Φορτηγά με φορτίο κινούνται κανονικά. Τονίζεται όμως ότι τα οχήματα θα πρέπει να διέρχονται με ιδιαίτερη προσοχή, προσαρμόζοντας κατάλληλα την ταχύτητά τους, αποφεύγοντας προσπεράσεις και τηρώντας τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Η Γέφυρα θα προβεί σε νέα ανακοίνωση προς ενημέρωση των χρηστών σε σχέση με την άρση ή επιβολή τυχόν νέων περιορισμών ανάλογα με τις μετεωρολογικές συνθήκες.

Όσοι προγραμματίζουν να μετακινηθούν χρησιμοποιώντας τη Γέφυρα, μπορούν να ενημερώνονται και στο https://www.gefyra.gr/»

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



