Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Για ποια οχήματα απαγορεύεται η διέλευση

Σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

20 Ιαν. 2026 11:16
Pelop News

Σε ισχύ έχουν τεθεί σήμερα Τρίτη 20/01/2026, έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Σύμφωνα με την «Γέφυρα» ΑΕ, «απαγορεύεται λόγω των ισχυρών ανέμων, η διέλευση σε πεζούς, δίκυκλα, τροχόσπιτα και κενά φορτίου οχήματα με υψηλές πλευρές».

Όσον αφορά στα ΙΧ επιβατικά οχήματα, συνιστάται: «να διέρχονται με ιδιαίτερη προσοχή, προσαρμόζοντας κατάλληλα την ταχύτητά τους, ενώ απαγορεύονται οι προσπεράσεις οχημάτων».

Επίσης, λόγω των ισχυρών ανέμων, έχουν διακοπεί τα δρομολόγια των φέρι μποτ στην πορθμειακή γραμμή Ρίου-Αντιρρίου.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΕ

«Η Γέφυρα διευκρινίζει ότι με απόφαση της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ισχύει, λόγω ισχυρών ανέμων, Απαγόρευση Κυκλοφορίας σε Δίκυκλα, Τροχόσπιτα και Κενού Φορτίου Φορτηγά με Μεγάλη Επιφάνεια.

Τα Ι.Χ. επιβατικά οχήματα και τα Φορτηγά με φορτίο κινούνται κανονικά. Τονίζεται όμως ότι τα οχήματα θα πρέπει να διέρχονται με ιδιαίτερη προσοχή, προσαρμόζοντας κατάλληλα την ταχύτητά τους, αποφεύγοντας προσπεράσεις και τηρώντας τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Η Γέφυρα θα προβεί σε νέα ανακοίνωση προς ενημέρωση των χρηστών σε σχέση με την άρση ή επιβολή τυχόν νέων περιορισμών ανάλογα με τις μετεωρολογικές συνθήκες.

Όσοι προγραμματίζουν να μετακινηθούν χρησιμοποιώντας τη Γέφυρα, μπορούν να ενημερώνονται και στο https://www.gefyra.gr/»

