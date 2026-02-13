Αχαΐα: Οι κάλπες των Νοσοκομειακών Γιατρών έστειλαν μηνύματα – Μεγάλος χαμένος το ΠΑΣΟΚ

Πλήγμα για το τοπικό ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αποτελεί το εκλογικό αποτέλεσμα που πέτυχε το ψηφοδέλτιο της παράταξης στις εκλογές της Ενωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Αχαΐας (ΕΙΝΑ). Κι αυτό συνέβη τη στιγμή που κεντρικά στελέχη του ανήκουν στον ιατρικό χώρο και υπηρετούν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Βέβαια πριν από τη καταμέτρηση των ψήφων που έλαβε, οι οποίες ήταν μόλις 20, η αποτυχία του εγχειρήματος του ΠΑΣΟΚ να συμμετάσχει στις εκλογές με δικό τους ψηφοδέλτιο «Συμπαράταξη» φάνηκε στην αδυναμία συγκρότησης ψηφοδελτίου. Δεν κατάφερε να πείσει ούτε τους γιατρούς μέλη του να θέσουν υποψηφιότητα, καθώς οι υποψήφιοί του δεν ξεπέρασαν τους τέσσερις για το 9μελές ΔΣ. Σε αντίθεση με τα άλλα ψηφοδέλτια, των οποίων οι υποψήφιοι, για το ίδιο όργανο, έφταναν τους 40.

Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των μελών της ΕΙΝΑ η αποχή παραμένει υψηλή, καθώς σε σύνολο 1.030 εγγεγραμμένων ψήφισαν 600.

Ενισχυμένο από την κάλπη βγήκε το ψηφοδέλτιο της Δημοκρατικής Πανεπιστημονικής Κίνησης Ιατρών (ΔΗΠΑΚ), στηρίζεται από το ΚΚΕ, το οποίο έλαβε 234 ψήφους και κατέκτησε τέσσερις έδρες, στις οποίες εκλέγονται οι: Χρήστος Δάβουλος (175 ψήφους), Αθανάσιος Μελάς (81 ψήφους), Αθανάσιος Παπαγεωργίου (62 ψήφους) και Παναγιώτα Τάγαρη (57 ψήφους).

Ενισχυμένο κατά 12 ψήφους βγήκε και το ψηφοδέλτιο της Δημοκρατικής Κίνησης Νοσοκομειακών Ιατρών (ΔΗΚΝΙ), το οποίο στηρίζει η ΔΑΚΕ. Ελαβε 173 ψήφους και 3 έδρες, τις οποίες καταλαμβάνουν οι: Ιωάννης Ντούβας (99 ψήφους), Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος (47) και Ευγένιος Ταπίνης (42).

Πτώση κατά μία έδρα καταγράφηκε στο ψηφοδέλτιο της «Ενιαίας Μετωπικής Ιατρικής Συνεργασίας» (ΕΜΕΙΣ). Ελαβε 152 ψήφους και 2 έδρες, στις οποίες εκλέγονται οι: Αναστάσιος Γιακουμής (95 ψήφους) και Αικατερίνη Ψαρόμυαλου (86 ψήφους).

Ο Χρήστος Δάβουλος είναι ο πλειοψηφών της εκλογικής αναμέτρησης και όπως όλα δείχνουν θα αναδειχτεί πρόεδρος για μία ακόμα θητεία στους νοσοκομειακούς γιατρούς της Αχαΐας.

Μιλώντας στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» ανέφερε: «Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό ότι είχαμε αύξηση της συμμετοχής των συναδέλφων κατά 70 μέλη. Σε ό,τι αφορά την παράταξή μας για άλλη μία φορά αποτυπώθηκε στην κάλπη η αναγνώριση της προσπάθειας που κάναμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αγωνιστήκαμε για τη βελτίωση των συνθηκών περίθαλψης των ασθενών και για αξιοπρεπείς συνθήκες άσκησης της ιατρικής. Είναι τιμή και ευθύνη για εμάς η ψήφος των συναδέλφων και θα ανταποκριθούμε συνεχίζοντας την καθημερινή διεκδίκηση όλων των παραπάνω».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΡΙΜΕΛΩΝ

– Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών: Αικατερίνη Ψαρόμυαλου, Μαρία Μπαλή, Παναγιώτα Τάγαρη

– «Αγ. Ανδρέας»: Γιώργος Ευφραιμίδης, Στάμω Δημητράτου, Χρήστος Παπαγεωργίου

– Καραμανδάνειο: Λεωνίδας-Κωνσταντίνος Γούδας

– Νοσοκομείο Αιγίου: Παναγιώτα Ξαπλάντερη, Κωνσταντίνος Μώρος, Χρήστος Παπαδόπουλος

– Κέντρων Υγείας: Παναγιώτης Κανελλάκης, Ελένη Λάτα, Παρασκευή Κατσακιώρη. Τέλος, στην Ελεγκτική Επιτροπή της ΕΙΝΑ εξελέγησαν οι: Περικλής Δουζδαμπάνης, Αθανάσιος Σεργίου και Χαϊδω Μενούνου.

