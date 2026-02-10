Αχαΐα: Οι πολλές αλλαγές της διετίας σε φορείς και κόμματα – Η πρόσφατη περίπτωση του Υπεραστικού ΚΤΕΛ

Αλλη μία αλλαγή ηγεσίας παρατηρήθηκε σε μεγάλο φορέα (σε συνεταιριστικό αυτή τη φορά) της Αχαΐας. Ο Βάσος Αντωνόπουλος είναι ο λεωφορειούχος, ο οποίος εκτόπισε την 27χρονη κυριαρχία του Ανδρέα Μανολόπουλου στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ του Νομού.

Εχει προφανώς τα δικά της χαρακτηριστικά αυτή η ιστορική μεταστροφή, είναι όμως ενταγμένη στους «αέρηδες» που φυσάνε την τελευταία διετία στην Πάτρα οι οποίοι παρασύρουν στο διάβα τους το παλιό και φέρνουν στο προσκήνιο νέες ιδέες και νοοτροπίες, που απέχουν παρασάγγας από κάθε παρωχημένο τρόπο άσκησης διοίκησης και εξουσίας.

Οι μέτοχοι του ΚΤΕΛ είπαν ναι στη διαφάνεια, ναι στην εξωστρέφεια, ναι στην ανάπτυξη και την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του φορέα τους. Αντιθέτως, είπαν όχι στον συγκεντρωτισμό και, γενικώς, σ’ ένα μοντέλο διοίκησης, που θεωρείται ξεπερασμένο στη σημερινή εποχή.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Μαζί με την ψήφο τους οι μέτοχοι του ΚΤΕΛ έριξαν στην κάλπη «καυτά ερωτήματα», καλώντας το νέο ΔΣ να βρει τις απαντήσεις και να ενημερώσει το Σώμα. Ερωτήματα, που σχετίζονται με το κόστος κατασκευής του νέου σύγχρονου σταθμού, με τη διεκπεραίωση του τραπεζικού δανεισμού των 8,5 εκατομμυρίων ευρώ, με την πτώση του τζίρου κατά 30% μετά την πανδημία, με τις ανησυχητικές επιδόσεις του τουριστικού γραφείου κ.ο.κ.

Τα ανωτέρω ερωτήματα εντάσσονται σ’ ένα συγκεκριμένο, απαιτητικό πλαίσιο λογοδοσίας, που φυσικά δεν αφορά μόνο το ΚΤΕΛ. Σπεύσαμε από την αρχή του κειμένου να κάνουμε λόγο για άλλη μία αλλαγή σε μεγάλο φορέα της Πάτρας, γιατί πράγματι δεν είναι η μοναδική την τελευταία διετία.

ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Θυμίζουμε: Τον Μάιο του 2024 ανέλαβε την προεδρία του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας ο Βαγγέλης Καραχάλιος. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους εξελέγη πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας ο Θόδωρος Λουλούδης. Τον Μάρτιο του 2025 ο Τάσος Ξένος διαδέχθηκε στο ΔΣ του Ταμείου των Δικηγόρων τον Νίκο Παπάκο, ενώ τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο ο Μάκης Κατσιγιάννης αναδείχθηκε νικητής στις κάλπες του Εμπορικού Συλλόγου και της ΔΕΕΠ Αχαΐας. Η σκυτάλη στη συνέχεια πέρασε (πριν έναν μήνα) στο νέο πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Παναγιώτη Μεταξά, και κάπως έτσι φτάσαμε και στη σαββατιάτικη πανηγυρική επικράτηση του Βάσου Αντωνόπουλου στο ΚΤΕΛ Αχαΐας. Μέχρι την επόμενη αλλαγή σε κάποιον άλλο φορέα.

Ασφαλώς πρόκειται για ένα σύνολο αλλαγών που έχουν βέβαια τις διαφορές τους, υπάρχουν όμως και κοινοί παρονομαστές, που υποδηλώνουν τα σημεία στα οποία ταυτίζονται τα εκλογικά σώματα των παραπάνω φορέων, κι ας είναι ετερόκλητα…

ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Είτε αναφερόμαστε σε κόμμα, είτε σε συνδικαλιστικό κλάδο, είτε σε συνεταιριστική επιχείρηση ή σε όποιον άλλο φορέα, έχουμε εκλογείς που συμπίπτουν σε ζητούμενα τα οποία θεωρούν κυρίαρχα και καθοριστικά για να δώσουν την ψήφο τους: Ζητάνε διαφάνεια, εξωστρέφεια, ομαδικότητα, ταπεινότητα, επάρκεια γνώσεων και συνέργειες για να μπορούν να ανταποκρίνονται στα απαιτητικά εκλογικά κοινά της εποχής.

Κοντολογίς, η σημερινή κοινωνία απεχθάνεται τους συγκεντρωτικούς τύπους, τους αμετροεπείς και τους «σωτήρες», αφού τέτοιοι «μύθοι», κάποιων άλλων καιρών μόνο με… άχυρα συγκρίνονται στις μέρες μας…

