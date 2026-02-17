Αχαΐα: Ποιος είναι ο άνδρας που βρέθηκε κρεμασμένος σε θερμοκήπιο

Δια απαγχονισμού μέσα σε θερμοκήπιο, έβαλε τέλος στη ζωή του άνδρας, χθες Δευτέρα 16/02/2026 στη Δυτική Αχαΐα.

Πρόκειται για νεαρό αλλοδαπό εργάτη γης από το Μπαγκλαντές που εντοπίστηκε κρεμασμένος από ομοεθνείς του, εντός θερμοκηπίου, στο Βουπράσιο.

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής ο οποίος απέκλεισε την εγκληματική ενέργεια.

Την έρευνα διεξάγει το Αστυνομικό Τμήμα Δυτικής Αχαΐας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



