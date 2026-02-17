Αχαΐα: Ποιος είναι ο άνδρας που βρέθηκε κρεμασμένος σε θερμοκήπιο

Ο άνδρας έβαλε τέλος στη ζωή του μέσα σε θερμοκήπιο, στη Δυτική Αχαΐα.

Αχαΐα: Ποιος είναι ο άνδρας που βρέθηκε κρεμασμένος σε θερμοκήπιο
17 Φεβ. 2026 8:53
Pelop News

Δια απαγχονισμού μέσα σε θερμοκήπιο, έβαλε τέλος στη ζωή του άνδρας, χθες Δευτέρα 16/02/2026 στη Δυτική Αχαΐα.

Πρόκειται για νεαρό αλλοδαπό εργάτη γης από το Μπαγκλαντές που εντοπίστηκε κρεμασμένος από ομοεθνείς του, εντός θερμοκηπίου, στο Βουπράσιο.

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής ο οποίος απέκλεισε την εγκληματική ενέργεια.

Την έρευνα διεξάγει το Αστυνομικό  Τμήμα Δυτικής Αχαΐας.

