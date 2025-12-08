Αχαΐα: Σε ελεύθερη πτώση ο τζίρος – Βαθαίνει η κρίση στον κλάδο με ρεκόρ τουρισμού, αλλά άδεια τραπέζια

Τη χειρότερη ίσως αντίθεση των τελευταίων ετών καταγράφει η εστίαση στην Αχαΐα, σε μια περίοδο όπου ο τουρισμός σημείωσε «χρυσό» καλοκαίρι με ρεκόρ αφίξεων και υψηλές εισπράξεις. Παρά τη θετική εικόνα για τον κλάδο των καταλυμάτων, τα ταβερνάκια, τα εστιατόρια και οι καφετέριες της περιοχής δεν είδαν την αναμενόμενη αύξηση στη ζήτηση. Αντιθέτως, βίωσαν μια νέα καθίζηση τζίρου.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτό που οι επαγγελματίες της Αχαΐας βιώνουν επί μήνες: στις επιχειρήσεις εστίασης του Νομού, ο τζίρος το τρίτο τρίμηνο του 2025 μειώθηκε κατά 4,9%, από 55 εκατ. ευρώ σε 52,3 εκατ. ευρώ. Και αυτό μετά από ένα ήδη αρνητικό δεύτερο τρίμηνο, όπου η πτώση έφθασε το -5,9% (από 48,2 εκατ. ευρώ σε 45,4 εκατ. ευρώ).

Την ίδια στιγμή, οι επιχειρήσεις καταλυμάτων της Αχαΐας είχαν ένα πολύ αποδοτικό καλοκαίρι. Το τρίτο τρίμηνο κατέγραψαν αύξηση τζίρου 3,9%, από 18 εκατ. ευρώ σε 18,7 εκατ. ευρώ, ενώ το δεύτερο τρίμηνο είχαν πάλι πολύ καλές αποδόσεις με άνοδο 6,0%, από 9,3 εκατ. ευρώ σε 9,9 εκατ. ευρώ.

Τα πανελλαδικά στοιχεία επιβεβαιώνουν την τάση. Ενώ τα καταλύματα κατέγραψαν άνοδο τζίρου +3,2% στο τρίτο τρίμηνο του 2025, η εστίαση μειώθηκε κατά -1,7%. Με δεδομένο ότι ο πληθωρισμός στον κλάδο του έτοιμου φαγητού ξεπερνά το 7%, η πραγματική μείωση της κατανάλωσης είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Το ερώτημα «έμειναν οι τουρίστες νηστικοί;» έχει απάντηση: όχι. Απλώς ξόδεψαν λιγότερο εκτός των καταλυμάτων τους. Οι επισκέπτες που επέλεξαν all-inclusive πακέτα παρέμειναν εντός των ξενοδοχείων για τα περισσότερα γεύματα, ενώ όσοι έμειναν σε Airbnb κατέφυγαν στη λύση της αγοράς τροφίμων από σούπερ μάρκετ, μειώνοντας στο ελάχιστο τις εξόδους για φαγητό.

Το παράδοξο είναι ότι την ώρα που τα παραδοσιακά καταστήματα εστίασης βλέπουν άδειες καρέκλες, τα ταχυφαγεία και τα street food καταστήματα στην Πάτρα και τα παράλια της Αχαΐας καταγράφουν έντονη κινητικότητα. Ο κλάδος του QSR, με σταθερό κόστος, γρήγορη εξυπηρέτηση και ισχυρή παρουσία στις πλατφόρμες delivery, γίνεται πόλος έλξης όχι μόνο για νεανικά κοινά αλλά και για επενδυτικά κεφάλαια. Η νέα αυτή πραγματικότητα αποκαλύπτει μια βαθιά αλλαγή στις καταναλωτικές συνήθειες: οι Αχαιοί και οι επισκέπτες της περιοχής επιλέγουν όλο και περισσότερο τις οικονομικότερες λύσεις.

Σύμφωνα με έρευνες, ακόμη και στις διακοπές οι Ελληνες και οι ξένοι τουρίστες στρέφονται στο μαγείρεμα στο κατάλυμα, τάση που ενισχύεται από τη διάδοση της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Για την Αχαΐα, όπου η εστίαση αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας και της απασχόλησης, η εικόνα αυτή προκαλεί έντονη ανησυχία. Οι επαγγελματίες μιλούν για μια «διπλή συμπίεση»: μειωμένη κατανάλωση και αυξημένα λειτουργικά έξοδα, από ενέργεια μέχρι πρώτες ύλες. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: πίσω από τους αριθμούς του τουρισμού, η πραγματική οικονομία της τοπικής εστίασης βυθίζεται, ζητώντας άμεσα στήριξη και νέα εργαλεία επιβίωσης.

