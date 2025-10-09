Αχαΐα: «Σίγουρα χαρτιά», μετριοπαθείς και αναποφάσιστοι – Ποιοι βρίσκονται «με το ένα πόδι» στο κόμμα Τσίπρα

Το είπε «επώνυμο» στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας, ζητώντας, όμως, για την ώρα, να μεταφερθεί «ανώνυμα» και να μην του χρεωθεί (ή πιστωθεί).

«Ο Τσίπρας πέταξε μια μεγάλη πέτρα στη θάλασσα και προκάλεσε κυματισμό. Το αν ο κυματισμός θα εξελιχθεί σε τσουνάμι ή θα υποβιβαστεί σε ελαφρύ κυματάκι, θα το ξέρουμε σίγουρα την άνοιξη του 2026».

Πράγματι. Είτε κάποιοι πίνουν νερό στο όνομα του πρώην πρωθυπουργού, είτε βγάζουν φλύκταινες και μόνο που ακούν το όνομά του, όλοι συμφωνούν πως ο Αλέξης Τσίπρας είναι από τα λίγα πρόσωπα στην υπάρχουσα κεντρική πολιτική σκηνή που έχει το χάρισμα να δημιουργεί «θόρυβο».

Το ρεπορτάζ της «Π» αφορά αυτό το θέμα και εστιάζει σ’ ένα συγκεκριμένο σημείο:

-Ποιοι είναι οι «μανιώδεις», «επώνυμοι» οπαδοί του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα;

-Ποιοι είναι οι πλέον φανατικοί θιασώτες του; Ποιοι θα ‘ναι αυτοί που, πιθανότατα, πρώτοι από την Αχαΐα θα θελήσουν ν’ ανέβουν στο τρένο;

-Επιχειρήσαμε να διερευνήσουμε και κάτι ακόμα: Ποιοι Αχαιοί θα μπορούσαν να ενταχθούν στην ειδική κατηγορία «εν αναμονή επιβάτες» για το τρένο Τσίπρα; Ή υπό προϋποθέσεις νέοι «επιβάτες»;

-Και φυσικά, ποιοι από την Αχαΐα θα ήταν διατεθειμένοι να επιστρέψουν στο πλευρό του;

1η Κατηγορία: Οι «σεσημασμένοι»

Ο πρώην βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κυριακόπουλος. Από τη μέρα που αποχώρησε ο Τσίπρας από τη θέση του προέδρου του κόμματος, άρχισε να αραιώνει και εσχάτως «εξαφανίστηκε». Ακραιφνής «Τσιπρικός».

Ο νυν βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Επινε και εξακολουθεί να πίνει νερό στ’ όνομα του πρώην προέδρου.

Ο Αρης Ανδρικόπουλος, πρώην υποψήφιος βουλευτής και πρώην αρχηγός της ΕΛΑΣ. Μπήκε στο ψηφοδέλτιο Αχαΐας αποκλειστικά λόγω Τσίπρα και «εξαφανίστηκε» από προσώπου γης, σε κομματικό επίπεδο, μόλις «εξαφανίστηκε» και ο Τσίπρας.

Ο πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ), Νίκος Κοντοές. Είχε αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ, Σεπτέμβριο του 2023, όταν εξελέγη πρόεδρος ο Στέφανος Κασσελάκης.

Ο πρώην υποψήφιος βουλευτής και νυν στέλεχος της ΝΕ Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Ηλίας Γρηγόρης. Οποιος τον παρακολουθεί στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, καταλαβαίνει!

Οι πρώην πρόεδροι της ΝΕ Αχαΐας Κώστας Κόντης και Φώτης Βασιλακόπουλος. Ομως, και ο νυν πρόεδρος, ο Κώστας Μαλαμής, θεωρείται «Τσιπρικός».

Ο πρώην δημοτικός σύμβουλος και υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2015 Γιώργος Ρώρος.

2Η Κατηγορία: Οι μετριοπαθείς.

Υπάρχουν στελέχη που πίστεψαν και πιστεύουν στον Αλέξη Τσίπρα και στη δυνατότητά του να «ρίξει» την κυβέρνηση, αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή έχουν αφιερώσει μεγάλο κομμάτι της δράσης τους στην επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ. Σ’ αυτή την κατηγορία είναι ο νυν πρόεδρος της ΝΕ Αχαΐας Κώστας Μαλαμής, ο υπεύθυνος συντονιστής του οργανωτικού τομέα Δημήτρης Κωστακιώτης, η Σοφία Σιδέρη, ο υπεύθυνος Τύπου Θάνος Χριστακόπουλος, η πρώην υποψήφια βουλευτής Ελένη Αδαμοπούλου.

Θα βάλουμε «εδώ» και τον Διονύση Τεμπονέρα, που για την ώρα δεν ανοίγεται πολύ, αλλά ήταν και παραμένει θιασώτης της ολικής αλλαγής του πολιτικού σκηνικού, μ’ ένα κόμμα ευρείας συνεννόησης και συστράτευσης. Θεωρούνται «εν δυνάμει» στελέχη του νέου φορέα, όταν θα ιδρυθεί επίσημα.

3η Κατηγορία: Οι αποχωρήσαντες.

Η Σία Αναγνωστοπούλου, που διακρίνεται κυρίως για την πολιτική ακεραιότητά της σε κάθε επίπεδο, ήταν στο στενό επιτελείο Τσίπρα, αλλά πριν το 2023, και περισσότερο μετά τη βαριά εκλογική ήττα το 2023, άρχισε να παίρνει αποστάσεις, όπως και η ομάδα Αχτσιόγλου, Χαρίτση, Τζανακόπουλου.

Εάν η ομάδα της Νέας Αριστεράς που πρόσκειται σε Αχτσιόγλου, Χαρίτση πειστεί από το πρόγραμμα και το πρότζεκτ Τσίπρα, η κ. Αναγνωστοπούλου θα ακολουθούσε μ’ ευχαρίστηση.

Προσέξτε μία ιδιαίτερη παράμετρο που αφορά τον Κώστα Σπαρτινό (παρόντα στην καλοκαιρινή συγκέντρωση της Λούκας Κατσέλη) και τον Γιώργο Γιαννόπουλο, στελέχη της Νέας Αριστεράς, πρώην του ΣΥΡΙΖΑ. Και οι δύο έχουν ανοιχτή γραμμή με τον Αλέκο Φλαμπουράρη, όπως και ο Κ. Κακαβάς από τα Καλάβρυτα. Ο κ. Φλαμπουράρης θα είναι στην ηγετική ομάδα Τσίπρα στον νέο φορέα. Συνεπώς, όλα είναι ανοιχτά και γι’ αυτούς. Οπως και για τον πρώην βουλευτή και νυν στέλεχος της Νέας Αριστεράς Κώστα Μάρκου, ο οποίος ασπάζεται τη δήλωση Χαρίτση, ότι εάν το προγραμματικό μανιφέστο Τσίπρα καλύψει τα πιστεύω μας, είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συζήτηση…

4η Κατηγορία: Οι «εν αναμονή»

«Εδώ», σ’ αυτή την κατηγορία, υπάρχει ίσως και το πιο μεγάλο ενδιαφέρον.

Μιλάμε για πρόσωπα που είχαν και έχουν σχέση με το ΠΑΣΟΚ, αλλά τα οποία, εκτιμώντας πως το πάλαι ποτέ πανίσχυρο Κίνημα εξακολουθεί ν’ αγκομαχάει και να μην παίρνει μπρος, θα έβλεπαν ίσως με καλό μάτι, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, την ένταξή τους σ’ ένα ενωτικό φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, για τη συγκρότηση μιας ευρείας δημοκρατικής παράταξης.

Την προσέγγιση με αυτά τα πρόσωπα θ’ αναλάβει είτε η Λούκα Κατσέλη (είχαν πάει στην εκδήλωσή της στην Πάτρα τον περασμένο Ιούνιο), εάν κι εφόσον ενταχθεί στον φορέα, είτε ο Χάρης Καστανίδης είτε ο Φίλιππος Σαχινίδης.

Σε αυτή την κατηγορία αχαιών στελεχών είναι: Βασίλης Αϊβαλής, Κώστας Καρπέτας, Αποστόλης Κατσιφάρας, Δημήτρης Πεφάνης, Μαρίνος Σκανδάμης, Βαγγέλης Καραχάλιος, Γιώργος Βιδάλης, Γιώργος Αγγελόπουλος, Νίκος Κοτρωνιάς, Χρήστος Βουλδής, Αλέξης Σκαρμέας, Γιώργος Μάρκου, Βαγγέλης Τσιμπλοστεφανάκης, Μέμος Κυριακόπουλος, Αρης Γκατζόγιας, Βαγγέλης, Τσιμπλοστεφανάκης, Σπύρος Καραχάλιος, Χρήστος Οικονόμου, Αλκης Φλωρόπουλος, Εφη Βόγλη.

