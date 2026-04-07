Αχαΐα: Στάχτη ο Ιερός Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου στην Αιγείρα

Σοβαρές ζημιές και έντονη θλίψη προκάλεσε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας, 6 Απριλίου 2026, στον Ιερό Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου, στη Βελλά Αιγείρας, στην Αχαΐα.

Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα ο ναός να καταστραφεί ολοσχερώς, αφήνοντας πίσω εικόνες καταστροφής στο ορεινό χωριό της περιοχής.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν άμεσα. Στο σημείο επιχείρησαν επτά πυροσβεστικά οχήματα που έσπευσαν από το Αίγιο και την Ακράτα, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ακράτας.

Η ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας

Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, διά του Σεπτού Ποιμενάρχου μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου, αναγγέλλει με βαθύτατη λύπη την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε απόψε, απόγευμα Μεγάλης Δευτέρας, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο χωριό Βελλά Αιγείρας, λόγω απροσεξίας προσκυνητού.

Η πυρκαγιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στον Ιερό Ναό, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς το εσωτερικό του και να διασωθεί μόνο η τοιχοποιία.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος προσεύχεται, ώστε με τη χάρη του Τριαδικού Θεού, ο Ιερός Ναός να αποκατασταθεί και να επανέλθει στο πρότερο κάλλος του. Παράλληλα, ο Σεπτός Ποιμενάρχης μας καλεί το χριστεπώνυμο πλήρωμα σε θερμή προσευχή προς τον Κύριο και την Υπεραγία Θεοτόκο, για την πνευματική ενίσχυση των δοκιμαζομένων πιστών της εν λόγω περιοχής.

Πηγή ΦΩΤΟ και βίντεο: filodimos

