Αχαΐα: Στον εισαγγελέα ο φάκελος της ευλογιάς – Για 2,5 μήνες έκρυβαν νεκρά πρόβατα

Ο πόλεμος με την ευλογιά των αιγοπροβάτων (και) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι ήδη σε εξέλιξη και θα κορυφωθεί και το επόμενο διάστημα με το «δεκαήμερο πανστρατιάς» που κήρυξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας.

Μετά την αρχική είσοδο του νοσήματος στην περιοχή μας, όταν υπήρχαν οι μαζικοί θάνατοι σε κάποιες εκτροφές, οι σχετικοί φάκελοι έχουν ήδη αποσταλεί στον εισαγγελέα για να διερευνηθούν οι όποιες τυχόν ευθύνες για μη έγκαιρη ενημέρωση και τη διασπορά της νόσoυ.

«Εμάς μας ενδιαφέρει περισσότερο η επόμενη ημέρα. Η ενίσχυση των πληγέντων. Από τα πιο σημαντικά μέχρι στα ζητήματα της καθημερινότητας τους. Και επίσης για εμάς δεν υπάρχει ο όρος να περιορίσουμε τη νόσο. Υπάρχει ο όρος να εξαλείψουμε τη νόσο. Υπάρχει διακόπτης on-off. Ή κερδίζεις ή χάνεις!» δήλωσε χαρακτηριστικά ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ανδρέας Φίλιας, ο οποίος, αφού θύμισε όλα όσα έχει κάνει το τελευταίο διάστημα η ΠΔΕ για την καταπολέμηση της νόσου, έστειλε ένα μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση: «Βρισκόμαστε σε πόλεμο.

Και σε έναν πόλεμο πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Και η Πολιτεία και η Αυτοδιοίκηση και οι πολίτες και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι που δεν είναι άλλοι από τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι πρέπει να κλείνουν τα αυτιά σε διάφορους οι οποίοι λένε ό,τι κατεβάζει το μυαλό τους κι έχουν τη δύναμη να τα διασπείρουν και μέσω κοινωνικών δικτύων. Στην Περιφέρειά μας έχουμε αποδείξει πολλάκις ότι μπορούμε να σταματήσουμε τέτοιες νόσους. Θεωρώ ότι δεν θα φτάσουμε σε lockdown στα αιγοπρόβατα και ότι στο τέλος θα σταματήσουμε τη νόσο».

Από την πλευρά του ο Δρ. Κωνσταντίνος Μήλιος, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της ΠΔΕ, δήλωσε τα εξής χθες στον Peloponnisos FM 103,9: «Ο πόλεμος με την ευλογιά έχει ξεκινήσει από τις 10 Αυγούστου. Δυστυχώς η νόσος χρειάζεται μακροχρόνια προσπάθεια για να εξαλειφθεί. Καλωσορίζουμε την προσπάθεια του υπουργείου για να εντατικοποιηθούν οι κινήσεις μας».

Και ο Κ. Μήλιος πρόσθεσε τα εξής: «Το νόσημα υπήρχε στην περιοχή περίπου 2,5 μήνες πριν από την επίσημη ενημέρωση της Υπηρεσίας, χωρίς να το γνωρίζουμε κι αυτό δημιούργησε εκρηκτικές συνθήκες διασποράς και σημαντική απώλεια ζώων. Ο στόχος μας είναι να εμποδίσουμε την εξάπλωση και είμαστε σε ένα καλύτερο επίπεδο από ό,τι ήμασταν αρχικά. Δεν ξέρω αν γνώριζε εξαρχής η τοπική κοινωνία. Πιθανότατα οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι να το κατάλαβαν όταν άρχισαν να εκδηλώνονται τα κρούσματα.

Στη Δυτική Αχαΐα έχουμε ενημερώσει ατομικά τον κάθε κτηνοτρόφο. Οι θεωρίες συνωμοσίας, π.χ. ότι δεν υπάρχει το νόσημα στην πραγματικότητα κ.ά., είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλός μας. Το διακύβευμα είναι το μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφίας. Δεν θέλουμε μια κτηνοτροφία β΄ κατηγορίας. Το νόσημα έχει αντοχή στο περιβάλλον, οπότε είναι πολύ σημαντικό ότι θα εντατικοποιηθεί το επόμενο διάστημα η προσπάθεια. Η ευλογιά δεν είναι αγώνας ταχύτητας, αλλά αντοχής».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



