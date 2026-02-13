Αχαΐα: Σύλληψη καταστηματάρχη στο Αίγιο για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικη

Στη σύλληψη ημεδαπού άνδρα, ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Αίγιο, προχώρησαν τα ξημερώματα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων που διενεργούνται για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Κατά τον έλεγχο στο κατάστημα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι είχε διατεθεί αλκοολούχο ποτό σε 17χρονη.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, στην παράλληλη έδρα Αιγίου, ενώ οι έλεγχοι για την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία ανηλίκων συνεχίζονται.

