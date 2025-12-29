Αχαΐα: Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο στον Αλέξανδρο Παπαζαφείρη

Η είδηση του θανάτου του συγκλόνισε την τοπική κοινωνία, αφήνοντας ένα κενό σε φίλους, συγγενείς και όσους τον γνώριζαν.

29 Δεκ. 2025 21:01
Pelop News

Με βαθιά θλίψη η τοπική κοινωνία αποχαιρετά τον Αλέξανδρο Παπαζαφείρη, που έφυγε τόσο αδίκως από τη ζωή σε τροχαίο δυστύχημα στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών–Πύργου.

Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, στις 15:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Λάππα Αχαΐας.

Διαβάστε επίσης: Αχαΐα: Βαρύ πένθος για τον 30χρονο Αλέξανδρο Παπαζαφείρη – Δωρίζονται τα όργανά του 

