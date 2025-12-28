Αχαΐα: Βαρύ πένθος για τον 30χρονο Αλέξανδρο Παπαζαφείρη – Δωρίζονται τα όργανά του

Συνεχίζεται η έρευνα της Τροχαίας Πατρών για τις συνθήκες του δυστυχήματος – Δύο νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους

28 Δεκ. 2025 9:51
Pelop News

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία του Λάππα Αχαΐας, μετά την τραγική κατάληξη του 30χρονου Αλέξανδρου Παπαζαφείρη, ο οποίος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ των Χριστουγέννων στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο 30χρονος υπέκυψε στα βαριά τραύματά του, μετά από λίγες ημέρες μάχης για τη ζωή του. Η οικογένειά του, μέσα στον ανείπωτο πόνο της, προχώρησε σε μια πράξη βαθιάς ανθρωπιάς, αποφασίζοντας τη δωρεά των οργάνων του, χαρίζοντας ελπίδα και ζωή σε άλλους συνανθρώπους.

Ο Αλέξανδρος είχε μεταφερθεί αρχικά σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο ΚΑΤ της Αθήνας, όπου και νοσηλεύτηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Δυστυχώς, η κατάστασή του δεν παρουσίασε βελτίωση.

Το συγκεκριμένο τροχαίο δυστύχημα είχε ήδη στοιχίσει τη ζωή σε έναν 16χρονο Ρομά, ο οποίος επέβαινε στο δεύτερο όχημα που ενεπλάκη στη σύγκρουση, προκαλώντας σοκ τόσο στην οικογένειά του όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Συνολικά τέσσερα άτομα είχαν τραυματιστεί και είχαν μεταφερθεί στο Νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας».

Η Τροχαία Πατρών συνεχίζει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης.

Τις προηγούμενες ημέρες, κάτοικοι του Λάππα και η τοπική Εκκλησία είχαν εκφράσει έμπρακτα τη στήριξή τους στον 30χρονο και την οικογένειά του, πραγματοποιώντας παρακλήσεις υπέρ της υγείας του. Η είδηση του θανάτου του, ωστόσο, βύθισε ξανά την κοινότητα σε βαθιά θλίψη, καθώς δύο νέοι άνθρωποι χάθηκαν τόσο άδικα στην άσφαλτο.

