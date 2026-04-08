Αχαΐα: Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά το τελευταίο 24ωρο σε Πάτρα και Αγιάλεια

Τρεις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν χθες στην Αχαΐα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων της Αστυνομίας για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Οι επιχειρήσεις έλαβαν χώρα σε διαφορετικές περιοχές της Πάτρας και της Αιγιαλείας, οδηγώντας στον εντοπισμό τριών ανδρών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθησαν, σε διαφορετικές περιπτώσεις, χθες, στην Πάτρα και σε περιοχή της Αιγιαλείας, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, της ομάδας ΔΙΑΣ Πατρών και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, τρεις άνδρες (δυο ημεδαποί – ένας αλλοδαπός), διότι σε αστυνομικούς ελέγχους που τους διενεργήθηκαν, βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν συνολικά 5,2 γραμμάρια κάνναβης.

