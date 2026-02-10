Αχαΐα: «Ξεχασμένο» πιστόλι και χειροβομβίδα σε επιχείρηση

Πυροτεχνουργός της ΕΛΑΣ, σε επιχείρηση στη Δυτική Αχαΐα.

Αχαΐα: «Ξεχασμένο» πιστόλι και χειροβομβίδα σε επιχείρηση Φωτογραφία αρχείου
10 Φεβ. 2026 7:32
Pelop News

Ιδιοκτήτης επιχείρησης ανακύκλωσης μετάλλων (scrap yards), στη Δυτική Αχαΐα με έκπληξη διαπίστωσε την ύπαρξη «περίεργων» ευρημάτων και ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες  μέσα στο σωρό των ανακυκλώσιμων υλικών, χθες Δευτέρα 9/02/2026 εντόπισε  αεροπορική χειροβοβμίδα που όπως διαπιστώθηκε ήταν ανενεργή και και ένα οξειδωμένο πιστόλι.

Στην επιχείρηση που λειτουργεί στο Θεριανό Δυτικής Αχαΐας, μετέβη πυροτεχνουργός της ΕΛΑΣ,  συνέλλεξε τα αντικείμενα τα οποία θα παραδοθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Στρατού.

 

