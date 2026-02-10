Αχαΐα: «Ξεχασμένο» πιστόλι και χειροβομβίδα σε επιχείρηση

Ιδιοκτήτης επιχείρησης ανακύκλωσης μετάλλων (scrap yards), στη Δυτική Αχαΐα με έκπληξη διαπίστωσε την ύπαρξη «περίεργων» ευρημάτων και ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες μέσα στο σωρό των ανακυκλώσιμων υλικών, χθες Δευτέρα 9/02/2026 εντόπισε αεροπορική χειροβοβμίδα που όπως διαπιστώθηκε ήταν ανενεργή και και ένα οξειδωμένο πιστόλι.

Στην επιχείρηση που λειτουργεί στο Θεριανό Δυτικής Αχαΐας, μετέβη πυροτεχνουργός της ΕΛΑΣ, συνέλλεξε τα αντικείμενα τα οποία θα παραδοθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Στρατού.

