Αχαΐα: Υποχωρούν τα κρούσματα ευλογιάς – Στις 16.000 οι θανατώσεις προβάτων

Σε καθεστώς «κίτρινου» συναγερμού εξακολουθεί να βρίσκεται η Αχαΐα σε σχέση με τα κρούσματα ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες τα περιστατικά έχουν μειωθεί σημαντικά – ακόμη και σε επίπεδα 0 έως 2 ημερησίως – το φαινόμενο δεν έχει ακόμη ελεγχθεί πλήρως. Η αποκλιμάκωση πάντως αφήνει μια συγκρατημένη αισιοδοξία στους κτηνοτρόφους ότι το μεγάλο κύμα της επιζωοτίας οδεύει προς αποκλιμάκωση.

Με αφορμή τη χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την καταβολή της τέταρτης κατανομής αποζημιώσεων ύψους 12.248.642,97 ευρώ, η εφημερίδα «Πελοπόννησος» διερεύνησε τη σημερινή εικόνα στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ στην Αχαΐα τα κρούσματα παραμένουν περιορισμένα, τις τελευταίες 24 ώρες έχει καταγραφεί έξαρση σε εκτροφές της Ηλείας – κυρίως στο Κουρτέσι – όπου εμφανίστηκαν θετικά δείγματα σε πέντε μονάδες, με αποτέλεσμα να αυστηροποιηθούν τα μέτρα επιτήρησης.

Ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας, δήλωσε στην «Π»: «Η κατάσταση στη Δυτική Αχαΐα παρουσιάζει βελτίωση και τα κρούσματα έχουν μειωθεί αισθητά. Ωστόσο απαιτείται συνεχής προσοχή, καθώς εξακολουθούν να σημειώνονται παράνομες μετακινήσεις ζώων, όπως δείχνουν και οι πρόσφατες συλλήψεις. Αυτές οι πρακτικές εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο επανεμφάνισης του ιού. Στα θετικά, έχουν ήδη ξεκινήσει οι πληρωμές των αποζημιώσεων, με την Περιφέρεια να κινείται άμεσα και να βρίσκεται ανάμεσα στις πρώτες που πίσωσαν χρήματα στους δικαιούχους».

ΘΑΝΑΤΩΣΕΙΣ ΖΩΩΝ

Παρά τη μείωση των κρουσμάτων, οι θανατώσεις ζώων συνεχίζονται σε εκτροφές της Αχαΐας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συνολικός αριθμός των ζώων που έχουν θανατωθεί φτάνει πλέον τις 16.000.

Εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα τα μέτρα βιοασφάλειας και δεν υπάρξουν νέες εστίες, εκτιμάται ότι σε λίγες ημέρες η περιοχή θα μπορέσει να μηδενίσει τα νέα κρούσματα.

ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανακοίνωσε ότι έχει εξασφαλίσει συνολική πίστωση 3.000.000 ευρώ από το Υπουργείο, προκειμένου να καλυφθούν οι αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν έως τις 31 Οκτωβρίου. Ηδη περισσότεροι από 40 κτηνοτρόφοι έχουν λάβει χρήματα, ενώ η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 5 Δεκεμβρίου.

«Από την πρώτη ημέρα βρισκόμαστε στο πλευρό των κτηνοτρόφων που δοκιμάζονται από την ευλογιά. Στόχος μας ήταν να μειώσουμε τον χρόνο αναμονής και να στηρίξουμε άμεσα όσους επλήγησαν. Παραμένουμε σε συνεχή επικοινωνία μαζί τους και διεκδικούμε κάθε διαθέσιμο πόρο για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της τοπικής κτηνοτροφίας», σημείωσε ο κ. Φίλιας.

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Αφού η περιοχή απαλλαγεί πλήρως από την επιζωοτία, το μεγάλο «στοίχημα» για τους κτηνοτρόφους θα είναι η επανασύσταση του ζωικού τους κεφαλαίου. Τα ποσά που έχουν δοθεί στην παρούσα φάση αφορούν αποκλειστικά τις θανατώσεις ζώων και επαρκούν μόνο για την κάλυψη των άμεσων αναγκών.

Ήδη, η Περιφέρεια και οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι έχουν καταθέσει αιτήματα για πρόσθετες ενισχύσεις, εκφράζοντας την ελπίδα ότι σε δεύτερο χρόνο θα διατεθούν επιπλέον κονδύλια.

ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ ΖΗΤΟΥΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ ΖΩΩΝ – ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Δεν ήταν μεγάλη σε όγκο, αλλά είχε παλμό η χθεσινή κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων του Αιγίου οι οποίοι διαμαρτύρονται για το θέμα του ΟΠΕΚΠΕ, αλλά και για την ευλογιά που έχει πλήξει την περιοχή.

Μάλιστα, η διοίκηση του Αγροτικού Συλλόγου Ερυμάνθου στην ανακοίνωσή της κάνει γνωστό ότι ζητά από την Πολιτεία να προχωρήσει ο εμβολιασμός στα ζώα, όπως «φωνάζουν» και άλλοι φορείς ανά την Ελλάδα, για να σταματήσει η διάδοση του ιού, κάτι που καταγράφηκε για πρώτη φορά.

«Να προχωρήσει με ευθύνη του κράτους ο εμβολιασμός στα κοπάδια των κτηνοτρόφων για τον καταρροϊκό πυρετό δωρεάν και με κρατική ευθύνη. Να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί πρόγραμμα εμβολιασμού για την ευλογιά και όλες τις ζωονόσους» αναφέρουν, μεταξύ άλλων, και ρίχνουν το …μπαλάκι στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που δεν επιθυμεί να γίνουν εμβολιασμοί γιατί τότε υπάρχει σενάριο να σταματήσει η εξαγωγή της φέτας, κάτι που θα στοιχίσει οικονομικά στον κλάδο.

Παράλληλα, οι αγρότες ζητούν αποζημίωση στο 100% της ζημιάς των κτηνοτρόφων που έχασαν τα ζώα τους από όλες τις ζωονόσους και άμεση αποπληρωμή των χρωστούμενων ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον κρατικό προϋπολογισμό, σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή. Να πληρώσουν οι υπεύθυνοι για το σκάνδαλο.

Σε ό,τι αφορά τη διαμαρτυρία, αρχικά οι κτηνοτρόφοι και αγρότες συγκεντρώθηκαν στη Γέφυρα Σελινούντα και στη συνέχεια με αυτοκινητοπομπή έκαναν πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Αιγιάλειας φωνάζοντας συνθήματα για την ενίσχυση του αγροκτηνοτροφικού κόσμου.

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΕΛΓΑ ΠΑΤΡΑΣ

Εκτός από την χθεσινή κινητοποίηση στο κέντρο του Αιγίου, σήμερα το πρωί (10.00) υπήρξε κινητοποίηση και έξω από το υποκατάστημα του ΕΛΓΑ, στην Πάτρα. Εκπρόσωποι αγροτών και κτηνοτρόφων θα διαμαρτυρηθούν και θα καταθέσουνυπόμνημα με τα αιτήματά τους προς το υπουργείο.

