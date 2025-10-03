Αχαΐα: Ζητούνται αντιπλημμυρικά 43,6 εκατ. ευρώ – Αγώνας δρόμου για θωράκιση

Η Δυτική Ελλάδα μετράει ακόμη τις πληγές της από τις καταστροφικές πυρκαγιές του φετινού Αυγούστου, όμως ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά, με τον χειμώνα να βρίσκεται προ των πυλών και τα πρώτα απειλητικά κύματα κακοκαιρίας να καταφθάνουν το ένα μετά το άλλο, οι τοπικές αρχές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για πλημμυρικά φαινόμενα.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μετά από διαδοχικές συναντήσεις του περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη με τους αρμόδιους υπουργούς, έχει προωθήσει πακέτο έργων ύψους 43,6 εκατομμυρίων ευρώ, ελπίζοντας στη χρηματοδότησή τους από το Ειδικό Ταμείο Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών.

Το πρώτο πακέτο, ύψους 10,4 εκατ. ευρώ, αφορά κυρίως την Αχαΐα και την Αιτωλοακαρνανία. Περιλαμβάνει την αποκατάσταση πυρόπληκτων τμημάτων της Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών – Πύργου στα Καμίνια (2,8 εκατ. ευρώ) και της Εθνικής Οδού Αμφιλοχίας – Βόνιτσας στα Παλιάμπελα (3,65 εκατ. ευρώ). Παράλληλα, κρίσιμες παρεμβάσεις προτείνονται για αντιπλημμυρικά έργα στους ποταμούς Εύηνο και Αχελώο (6,3 εκατ. ευρώ συνολικά), όπου οι πρόσφατες πυρκαγιές αποσταθεροποίησαν τα πρανή και άφησαν εκτεθειμένες εκτάσεις σε έντονα φαινόμενα διάβρωσης.

Ενα δεύτερο πακέτο έργων, προϋπολογισμού 6,6 εκατ. ευρώ, εστιάζει στους ποταμούς Πείρο και Παραπείρο στην Δυτική Αχαΐα. Προβλέπεται καθαρισμός, αποκατάσταση ζημιών και ενίσχυση των πρανών που επλήγησαν από τις φωτιές της 12ης Αυγούστου. Οι δύο ποταμοί αποτελούν ζωτικής σημασίας υδάτινα σώματα για την Αχαΐα, καθώς διασχίζουν κατοικημένες περιοχές και, αν υπερχειλίσουν, οι επιπτώσεις μπορεί να είναι καταστροφικές.

Το τρίτο πακέτο, συνολικού ύψους 20,1 εκατ. ευρώ, εστιάζει πάλι στους πυρόπληκτους Δήμους Πατρέων και Δυτικής Αχαΐας. Σειρά ρεμάτων περιλαμβάνονται στη λίστα των παρεμβάσεων, με στόχο τον καθαρισμό και την αποκατάσταση των πρανών. Παράλληλα, προβλέπονται έργα σε επαρχιακές οδούς και στη Γέφυρα Πείρου, που υπέστη ζημιές. Το πακέτο αυτό κρίνεται καίριο, καθώς οι εν λόγω περιοχές βρέθηκαν αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια στο έλεος της κακοκαιρίας και πλέον είναι αποσταθεροποιημένες λόγω των πυρκαγιών.

Το τελευταίο σκέλος του σχεδίου, με προϋπολογισμό 6,5 εκατ. ευρώ, αφορά την αποκατάσταση του υδρογραφικού δικτύου στους Δήμους Ακτίου-Βόνιτσας και Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. Πρόκειται για εκτεταμένες εργασίες σε ρέματα, τάφρους και μικρά φράγματα συγκράτησης φερτών υλών, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος από τις μεγάλες ποσότητες φερτών που μετακινούνται μετά από έντονες βροχοπτώσεις σε καμένες εκτάσεις.

Η Περιφέρεια τονίζει ότι η υλοποίηση των έργων αυτών είναι ζήτημα επιβίωσης για πολλές κοινότητες. Οι πυρκαγιές, εκτός από την οικολογική καταστροφή, άφησαν πίσω τους αποψιλωμένες εκτάσεις χωρίς φυσική προστασία, αυξάνοντας εκθετικά τον κίνδυνο πλημμυρών. Η χρηματοδότησή τους από το ειδικό ταμείο θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση, ενώ ήδη ασκείται πολιτική πίεση προς τα συναρμόδια υπουργεία.

Εκτεθειμένο σε κίνδυνο σχολείο στα Βραχνεΐκα

Eνόψει χειμώνα, σε άμεση λήψη επειγόντων μέτρων για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων από τα έργα του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου καλεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο Δήμος Πατρέων. Η επιστολή του δημάρχου Κώστα Πελετίδη, που κοινοποιήθηκε και στον υπουργό Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Κεφαλογιάννη, επικεντρώνεται στον οχετό που βρίσκεται πίσω από το 1ο Νηπιαγωγείο Βραχνεΐκων, κίνδυνος που καθίσταται ακόμη μεγαλύτερος λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή.

Στην επιστολή επισημαίνεται η ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις καθαρισμού και ασφαλούς διοχέτευσης των υδάτων, ώστε να διασφαλιστεί η καθημερινότητα και η ασφάλεια των κατοίκων. Ο Δήμος υπενθυμίζει προηγούμενο υπόμνημα που είχε αποστείλει στις 18 Αυγούστου 2025, σχετικά με τα ζητήματα αντιπλημμυρικής προστασίας των περιοχών Βραχνεΐκων και Παραλίας.

Η σχετική θεσμική διαδικασία έχει ήδη εξεταστεί από το δημοτικό συμβούλιο Πατρέων, το οποίο στην 31η συνεδρίαση του 2024 είχε εγκρίνει ομόφωνα την ανάγκη για πλήρη σχεδιασμό και υλοποίηση δικτύου αντιπλημμυρικής προστασίας των κοινοτήτων Ροϊτίκων, Μονοδενδρίου, Βραχνεΐκων, Τσουκαλεΐκων και Καμινίων. Η πρόταση περιλαμβάνει τη διοχέτευση των όμβριων υδάτων από την ανάντη περιοχή και το κατάστρωμα του αυτοκινητοδρόμου με ασφάλεια έως τη θάλασσα.

Παράλληλα, η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου προβλέπει ασφαλτόστρωση του βοηθητικού οδικού δικτύου που κατασκευάζεται για την επικοινωνία των οικισμών κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου, καθώς και συμπληρωματική νέα χάραξη της βοηθητικής οδού στα Τσουκαλέικα, σύμφωνα με την Τεχνική Εκθεση του πολιτικού μηχανικού Κωνσταντίνου Γραβάνη.

Επιπλέον, ζητείται η διάνοιξη βοηθητικής οδού εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης παράλληλα με τον αυτοκινητόδρομο, στο ύψος του οικισμού Ρομά στη Βραχνεΐκα, για την εξυπηρέτηση των εκεί λειτουργούντων μηχανουργείων.

Ο δήμαρχος υπογραμμίζει ότι η αντιπλημμυρική προστασία δεν αφορά μόνο τη διατήρηση της περιουσίας των κατοίκων αλλά και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, ενώ τονίζει την ανάγκη λήψης επειγόντων μέτρων ειδικά για τον οχετό πίσω από το 1ο Νηπιαγωγείο Βραχνεΐκων. Ο κ. Πελετίδης καλεί τα αρμόδια υπουργεία να ενεργήσουν άμεσα, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρά περιστατικά κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων.

Η ανησυχία εστιάζεται στην ευαίσθητη περιοχή των Βραχνεΐκων, όπου η ύπαρξη σχολικών μονάδων, πυκνής κατοικίας και βοηθητικών οδών καθιστά επιτακτική την παρέμβαση. Η αδράνεια ή καθυστέρηση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο κατοίκους, μαθητές και σχολικό προσωπικό, ενώ παράλληλα ενδέχεται να προκαλέσει ζημιές στο οδικό δίκτυο και στις περιουσίες των κατοίκων.

