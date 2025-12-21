Αχαϊκή: «Καταδικάζουμε τη βία, θα τιμωρηθούν παίκτες μας»

H διοίκηση της Αχαϊκής πήρε ξεκάθαρη θέση για τα επεισόδια

Αχαϊκή: «Καταδικάζουμε τη βία, θα τιμωρηθούν παίκτες μας»
21 Δεκ. 2025 13:44
Pelop News

Θέση για τα επεισόδια στο παιχνίδι Ατρόμητος – Αχαϊκή πήρε η διοίκηση της Αχαϊκής, η οποία αναφέρει τα εξής:
«Αφήσαμε να πέσει η “σκόνη” και να μην λειτουργούμε εν βρασμω. Αυτό είναι συμβουλή.
Η διοίκηση της Αχαικης καταδικάζει κάθε μορφη βίας και θα πάρει μέτρα τέτοια φαινόμενα να μην επαναληφθούν.
Άλλωστε και εντος και εκτός αγωνιστικού χώρου παρόλη της στενοχώρια μας για το αποτέλεσμα η διοίκηση και το staff ήταν παρών.
Θα τιμωρηθούν παραδειγματικά από την ομάδα μας όποιοι ποδοσφαιριστές συμμετείχαν στα επεισόδια.
Να θυμίσω ότι πριν τρεις εβδομάδες αναλάβαμε και ο κόσμος μας αγκάλιασε σε αυτή την προσπάθεια από την πρώτη στιγμή γιατί πλέον στην Αχαγιά έχουμε να κάνουμε μόνο με ποδόσφαιρο και αγάπη για την ομάδα.
Επίσης θέλουμε να επισημάνουμε ότι ένα τέτοιο μεγάλο ντέρμπι δυο ιστορικών σωματείων δεν μπορεί να έχουμε διαιτησία κατώτερη των περιστασεων. Εχασε τον πειθαρχικό έλεγχο και επέτρεψε τα σκληρά μαρκαρίσματα δίνοντας το στίγμα τι θα ακολουθήσει εκνευρίζοντας τους παίκτες και τον κόσμο. Είναι απορίας άξιο γιατί μιλάμε για έμπειρη διαιτητή με πολλές παραστάσεις από ανώτερες κατηγορίες.
Ευχαριστούμε τη διοίκηση της γηπεδούχου ομάδας για τη φιλοξενία!
Καλές Γιορτές
ΥΓ: Η διοίκηση της Αχαϊκής έκανε προσπάθεια να προστατέψει τους πάντες όπως αναφέρει σχετικά και η διοίκηση του Ατρόμητου στην επίσημη ανακοίνωση της».

