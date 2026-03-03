Αχαϊκή: «Το παιχνίδι είναι στημένο και οι αποφάσεις έχουν ληφθεί»
Βαρείς χαρακτηρισμούς χρησιμοποιεί η Αχαϊκή στην ανακοίνωσή της κατά του διαιτητή Μπακόπουλου
Ανακοίνωση που σηκώνει πολλές ερμηνείες και είναι σίγουρο πως θα απασχολήσει και την ΕΠΣ Αχαΐας, εξέδωσε η Αχαϊκή μετά το τέλος του αγώνα με τον Ατρόμητο. Αναλυτικά:
ΝΤΡΟΠΗ και ΑΙΣΧΟΣ
Αλλοίωση αποτέλεσματος
Το 1-3 το έκανε ο Μπακόπουλος και η παρέα του 2-2.
Άραγε από ποιον πήραν εντολές.
Τρίτη συνεχόμενη αλλοίωση αποτελέσματος με την ίδια ομάδα.
Έχετε βγάλει τον πρωταθλητή;
Συγχαρητήρια στον κόσμο μας για την ψυχραιμία του σε όσα διαδραματίστηκαν και προστάτευσαν την ομάδα μας.
Ειδε όλη η ποδοσφαιρική Πάτρα το μεγαλείο της Αχαϊκής.
Το παιχνίδι είναι ΣΤΗΜΕΝΟ και οι αποφάσεις έχουν παρθεί.
Μετά από έκτακτο διοικητικό συμβούλιο αποφασίστηκε το εξής:
Ο νομικός σύμβουλος της Αχαΐκής κύριος Χάρης Γρηγορίου άμεσα θα καταθέσει καταγγελία στα αρμόδια όργανα με οπτικοακουστικό υλικό του αγώνα κατά της διαιτητικής τετράδας.
