Αχαϊκή: «Το παιχνίδι είναι στημένο και οι αποφάσεις έχουν ληφθεί»

Ανακοίνωση που σηκώνει πολλές ερμηνείες και είναι σίγουρο πως θα απασχολήσει και την ΕΠΣ Αχαΐας, εξέδωσε η Αχαϊκή μετά το τέλος του αγώνα με τον Ατρόμητο. Αναλυτικά:

ΝΤΡΟΠΗ και ΑΙΣΧΟΣ

Αλλοίωση αποτέλεσματος

Το 1-3 το έκανε ο Μπακόπουλος και η παρέα του 2-2.

Άραγε από ποιον πήραν εντολές.

Τρίτη συνεχόμενη αλλοίωση αποτελέσματος με την ίδια ομάδα.

Έχετε βγάλει τον πρωταθλητή;

Συγχαρητήρια στον κόσμο μας για την ψυχραιμία του σε όσα διαδραματίστηκαν και προστάτευσαν την ομάδα μας.

Ειδε όλη η ποδοσφαιρική Πάτρα το μεγαλείο της Αχαϊκής.

Το παιχνίδι είναι ΣΤΗΜΕΝΟ και οι αποφάσεις έχουν παρθεί.

Μετά από έκτακτο διοικητικό συμβούλιο αποφασίστηκε το εξής:

Ο νομικός σύμβουλος της Αχαΐκής κύριος Χάρης Γρηγορίου άμεσα θα καταθέσει καταγγελία στα αρμόδια όργανα με οπτικοακουστικό υλικό του αγώνα κατά της διαιτητικής τετράδας.

