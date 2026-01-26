Αχαιός επιστήμονας στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής πράσινης μετάβασης

Ο Αχαιός Δρ. Φάνης Ζαχαράτος συγκαταλέγεται πλέον στους Έλληνες επιστήμονες που συνδέουν έμπρακτα την ακαδημαϊκή γνώση με τη χάραξη πολιτικής και την εφαρμογή λύσεων στον αγροδιατροφικό τομέα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η πρόσφατη επιλογή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Πρεσβευτή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα έρχεται ως φυσική συνέχεια μιας της συστηματικής επιστημονικής του δράσης.

Το 2024 ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο Πατρών με αντικείμενο τη σπατάλη τροφίμων και τη συμπεριφορά του Έλληνα καταναλωτή, ένα πεδίο με άμεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον, την αγροτική οικονομία και τη βιωσιμότητα των διατροφικών συστημάτων. Η έρευνά του ανέδειξε ότι οι καταναλωτικές επιλογές δεν είναι ουδέτερες, αλλά επηρεάζουν ουσιαστικά την βιωσιμότητα στην αγροδιατροφική αλυσίδα και τη διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών καταπο.

Σήμερα είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και εντεταλμένος διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται ως επιστημονικός συνεργάτης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε ζητήματα αγροτικής ανάπτυξης, βιωσιμότητας και αγροδιατροφικής πολιτικής. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ερευνητικών έργων εθνικού και ευρωπαϊκού επιπέδου, μεταξύ των οποίων προγράμματα για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, τη βιώσιμη γεωργία, την πράσινη μετάβαση και την αγροδιατροφική καινοτομία.

Ως Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, θα δραστηριοποιηθεί για τους επόμενους 12 μήνες στην προώθηση δράσεων που αφορούν τη μείωση της απώλειας και της σπατάλης τροφίμων, τη μετάβαση σε βιώσιμα διατροφικά πρότυπα και την ενημέρωση πολιτών και φορέων για τη σχέση διατροφής, περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.

Η πορεία του επιβεβαιώνει ότι η επιστημονική γνώση μπορεί να έχει ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, όταν συνδέεται με τη δημόσια πολιτική, την περιφερειακή ανάπτυξη και τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

