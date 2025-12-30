Αχαρνές: Τέσσερις Ρομά τραυμάτισαν με πέτρα υπάλληλο απορριμματοφόρου

Ενας από τους επιβάτες των αυτοκινήτων πέταξε μια πέτρα με αποτέλεσμα να τραυματίσει έναν από τους υπαλλήλους στο κεφάλι.

Αχαρνές: Τέσσερις Ρομά τραυμάτισαν με πέτρα υπάλληλο απορριμματοφόρου
30 Δεκ. 2025 12:18
Pelop News

Επίθεση από τέσσερις Ρομά δέχτηκαν υπάλληλοι απορριμματοφόρου, εκ των οποίων ο ένας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, σήμερα το πρωί έξω από τον καταυλισμό στην Αυλίζα Αχαρνών.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, το απορριμματοφόρο του δήμου Αχαρνών είχε σταματήσει στην στάση ΙΣΙΔ και οι υπάλληλοι άδειαζαν τους κάδους, όταν δέχτηκαν αρχικά λεκτική επίθεση από τέσσερις Ρομά, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο ΙΧ αυτοκίνητα.

Στη συνέχεια ένας από τους επιβάτες των αυτοκινήτων πέταξε μια πέτρα με αποτέλεσμα να τραυματίσει έναν από τους υπαλλήλους στο κεφάλι.

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο ΚΑΤ, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ οι δράστες αναζητούνται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:08 Πάτρα: Φωτιά στο κέντρο – Έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε τα χειρότερα
15:00 Κάμερες «μπέρδεψαν» τους οδηγούς στην Πάτρα – Τι ισχύει
14:52 Ακυρώσεις και καθυστερήσεις στα δρομολόγια των τρένων της Eurostar λόγω προβλημάτων στο τούνελ της Μάγχης
14:44 Άρης Μουγκοπέτρος: Καλός σύζυγος μπορεί να μην υπήρξα, αλλά ως πατέρας είμαι από τους καλύτερους
14:36 Λευκορωσία: Ο Λουκασένκο δίνει χάρη σε 22 πρόσωπα – Οι περισσότεροι τον είχαν αμφισβητήσει
14:28 Αυξημένα κρούσματα γρίπης στα παιδιά – Σήμα συναγερμού για τους γονείς
14:20 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ποια αγροτικά μπλόκα άνοιξαν από σήμερα
14:12 Πρόγραμμα εφημερευόντων ιατρών Πάτρας για τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου
14:04 Αγρότες διαμαρτυρήθηκαν με σανό και κοπριά στα γραφεία βουλευτών της ΝΔ στο Αγρίνιο ΦΩΤΟ
13:56 Πάτρα: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στα Μποζαΐτικα – Ελαφρά τραυματισμένη γυναίκα
13:48 Φοιτητικές εστίες: Στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και η εστία στο Κουκούλι
13:39 «Ατέλειωτο» χειροκρότημα για την Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων του Δήμου Πατρέων «Θανάσης Τσιπινάκης»
13:28 Ζελένσκι: «Δεν μπορούμε να παραιτηθούμε από ουκρανικά εδάφη – Η παραχώρηση δεν προβλέπεται από τον νόμο»
13:26 Κώστας Δόξας: Θα μπορούσαμε να ήμασταν φίλοι με την πρώην γυναίκα μου
13:18 Απειλές Κρεμλίνου μετά την «επίθεση στο σπίτι του Πούτιν»: Ο ρωσικός στρατός ξέρει πότε και πώς θα απαντήσει
13:16 2026  νέες προκλήσεις απαιτούν λύσεις από την ΕΕ
13:13 Ξεσηκώνονται οι στρατιωτικές ενώσεις: Ζητούν αναθεώρηση του σχεδίου, προειδοποιούν για αναταράξεις
13:10 Σοκάρει ο Έλληνας kickboxer Γιάννης Τσουκαλάς: «50-60 άτομα μπούκαραν στο ρινγκ και μας ποδοπάτησαν»
13:08 Ρόδος: Συνέλαβαν αστυνομικό με μισό κιλό κοκαΐνη!
12:49 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Σε κυκλοφορία η Περιμετρική Πατρών – Ρυθμίσεις στο ύψος της Εγλυκάδας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ