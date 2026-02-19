«Acqua alta» στη Βενετία: Το σπάνιο φαινόμενο που γέμισε ψάρια τους δρόμους ΒΙΝΤΕΟ

Υψηλή παλίρροια πλημμύρισε δρόμους και πλατείες

«Acqua alta» στη Βενετία: Το σπάνιο φαινόμενο που γέμισε ψάρια τους δρόμους ΒΙΝΤΕΟ
19 Φεβ. 2026 9:05
Pelop News

Το φαινόμενο acqua alta (υψηλά νερά) έπληξε εκ νέου τη Βενετία τη νύχτα της 18ης προς 19ης Φεβρουαρίου 2026, προκαλώντας πλημμύρες μικρής έκτασης σε δρόμους, πλατείες και χαμηλότερες περιοχές της πόλης. Η στάθμη της λιμνοθάλασσας ανέβηκε σημαντικά, επιτρέποντας σε μεγάλο αριθμό μικρών ψαριών (κυρίως cefali – κεφάλια ή μουγγριά) να βγουν από τους αγωγούς αποχέτευσης και να κολυμπήσουν σε ρηχά νερά στους δρόμους.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν από κατοίκους και αναμεταδόθηκαν από διεθνή ΜΜΕ, όπως το The Washington Post, δείχνουν κοπάδια ψαριών να κινούνται ελεύθερα σε πλημμυρισμένες calle (στενά δρομάκια). Ο φαινόμενο αποδίδεται στην πίεση της παλίρροιας που ωθεί θαλασσινό νερό μέσα από τα συστήματα αποχέτευσης, παρασύροντας ψάρια από τα κανάλια προς τις οδούς. Κάτοικοι ανέφεραν ότι η ποσότητα ψαριών ήταν ασυνήθιστα μεγάλη σε ορισμένες περιοχές.

Το acqua alta εμφανίζεται συνήθως από Οκτώβριο έως Ιανουάριο, αλλά φέτος παρατηρείται και τον Φεβρουάριο, πιθανώς λόγω συνδυασμού υψηλής παλίρροιας, χαμηλής ατμοσφαιρικής πίεσης και παρατεταμένων καιρικών συνθηκών. Πρόσφατα, κατά τη διάρκεια του Καρναβαλιού (αρχές Φεβρουαρίου), η πλατεία του Αγίου Μάρκου είχε πλημμυρίσει ξανά, με τη στάθμη να ξεπερνά το 1 μέτρο σε σημεία.

Το φαινόμενο επηρεάζει ευρύτερα τις παράκτιες περιοχές της Αδριατικής, από τη Βενετία έως το Ιόνιο. Στη Βενετία, το σύστημα MOSE (Mobile Barrier) ενεργοποιείται σε περιπτώσεις υψηλής απειλής, αλλά σε μικρότερες πλημμύρες όπως αυτή, η πόλη βασίζεται σε προσωρινά μέτρα και προσαρμογή των κατοίκων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:14 ΕΝΦΙΑ 2026: Κλείνει η εφαρμογή Ε9 από σήμερα – Πότε αναρτώνται τα εκκαθαριστικά
9:14 «Κιβωτός Κόσμου»: Ενοχή για τον π. Αντώνιο, καταδίκη για περισσότερες κατηγορίες
9:06 Φωτογραφικά ντοκουμέντα Καισαριανής: Πόσο αποτιμώνται οι 12 φωτογραφίες που θα αγοράσει το Δημόσιο
9:05 «Acqua alta» στη Βενετία: Το σπάνιο φαινόμενο που γέμισε ψάρια τους δρόμους ΒΙΝΤΕΟ
8:58 Απομάκρυνση νηπιαγωγού στη Μυτιλήνη μετά από 30 καταγγελίες ακαταλληλότητας, «βλέπει φαντάσματα»
8:58 Πρώτη συνεδρίαση του «Board of Peace» του Τραμπ: Ηχηρές απουσίες από Ευρώπη
8:53 Ρωσία: Κατέστρεψε 113 ουκρανικά drones, πυρκαγιά σε δεξαμενή διυλιστηρίου στο Πσκόφ
8:50 Ρύθμιση δανείων σε ελβετικό φράγκο: Ερωτήσεις και απαντήσεις
8:45 Ηθοποιοί: Νέα 24ωρη απεργία αύριο Παρασκευή για τις Συλλογικές Συμβάσεις
8:36 Νέα τραγωδία στην Κίνα: 5 παιδιά ανάμεσα στα θύματα της φονικής έκρηξης σε κατάστημα πυροτεχνημάτων
8:32 Απεργία ταξί: Πορεία διαμαρτυρίας προς το Μαξίμου
8:29 Δυστύχημα Τέμπη: Διορία για τις εκταφές των εννέα θυμάτων, αντιδράσεις των συγγενών
8:23 «Ανάσα» για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο: Άνοιξε η πλατφόρμα για το κούρεμα των οφειλών
8:19 ΒΙΟΛΑΝΤΑ: Η «λευκή επιταγή» του ιδιοκτήτη σε συνεργάτες, οδηγείτε στις φυλακές Τρικάλων
8:13 Συνάντηση Μητσοτάκη – Μόντι στο Νέο Δελχί: Άμυνα και τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο των επαφών
8:01 Κορυδαλλός – Δημογλίδου για έκρηξη χειροβομβίδας: Στη γειτονιά υπάρχουν παραβατικά άτομα
8:00 Γίναμε Ευρωπαίοι
7:56 ΑΑΔΕ: Φορολογικό «σαφάρι» σε ηλεκτρονικά πορτοφόλια και ξένες τράπεζες
7:48 Καιρός: Μεταβολή με καταιγίδες από τα Δυτικά και ισχυρούς ανέμους και η Καθαρά Δευτέρα, η πρόγνωση για την Πάτρα
7:37 Για σοβαρές συνέπειες προειδοποιεί ο Λαβρόφ τις ΗΠΑ σε περίπτωση επίθεσης στο Ιράν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ