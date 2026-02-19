«Acqua alta» στη Βενετία: Το σπάνιο φαινόμενο που γέμισε ψάρια τους δρόμους ΒΙΝΤΕΟ

Το φαινόμενο acqua alta (υψηλά νερά) έπληξε εκ νέου τη Βενετία τη νύχτα της 18ης προς 19ης Φεβρουαρίου 2026, προκαλώντας πλημμύρες μικρής έκτασης σε δρόμους, πλατείες και χαμηλότερες περιοχές της πόλης. Η στάθμη της λιμνοθάλασσας ανέβηκε σημαντικά, επιτρέποντας σε μεγάλο αριθμό μικρών ψαριών (κυρίως cefali – κεφάλια ή μουγγριά) να βγουν από τους αγωγούς αποχέτευσης και να κολυμπήσουν σε ρηχά νερά στους δρόμους.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν από κατοίκους και αναμεταδόθηκαν από διεθνή ΜΜΕ, όπως το The Washington Post, δείχνουν κοπάδια ψαριών να κινούνται ελεύθερα σε πλημμυρισμένες calle (στενά δρομάκια). Ο φαινόμενο αποδίδεται στην πίεση της παλίρροιας που ωθεί θαλασσινό νερό μέσα από τα συστήματα αποχέτευσης, παρασύροντας ψάρια από τα κανάλια προς τις οδούς. Κάτοικοι ανέφεραν ότι η ποσότητα ψαριών ήταν ασυνήθιστα μεγάλη σε ορισμένες περιοχές.

Footage from residents in Venice, Italy shows large numbers of fish swimming through shallow water in the street during this winter’s high tide. pic.twitter.com/aRRerBKyGj — The Washington Post (@washingtonpost) February 18, 2026

Το acqua alta εμφανίζεται συνήθως από Οκτώβριο έως Ιανουάριο, αλλά φέτος παρατηρείται και τον Φεβρουάριο, πιθανώς λόγω συνδυασμού υψηλής παλίρροιας, χαμηλής ατμοσφαιρικής πίεσης και παρατεταμένων καιρικών συνθηκών. Πρόσφατα, κατά τη διάρκεια του Καρναβαλιού (αρχές Φεβρουαρίου), η πλατεία του Αγίου Μάρκου είχε πλημμυρίσει ξανά, με τη στάθμη να ξεπερνά το 1 μέτρο σε σημεία.

Το φαινόμενο επηρεάζει ευρύτερα τις παράκτιες περιοχές της Αδριατικής, από τη Βενετία έως το Ιόνιο. Στη Βενετία, το σύστημα MOSE (Mobile Barrier) ενεργοποιείται σε περιπτώσεις υψηλής απειλής, αλλά σε μικρότερες πλημμύρες όπως αυτή, η πόλη βασίζεται σε προσωρινά μέτρα και προσαρμογή των κατοίκων.

