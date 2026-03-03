ΑΔΕΔΥ: Άμεση προμήθεια rapid tests στα Κέντρα Υγείας

ΑΔΕΔΥ: Άμεση προμήθεια rapid tests στα Κέντρα Υγείας
03 Μαρ. 2026 10:24
Pelop News

Η ΑΔΕΔΥ εκφράζει πλήρη στήριξη στα αιτήματα της ΠΟΕ-ΠΦΥ και του ΠΣΕ-ΠΦΥ για την άμεση κάλυψη της έλλειψης rapid tests για γρίπη τύπου Α και Β στα Κέντρα Υγείας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.

Σε ανακοίνωσή της, η ΑΔΕΔΥ χαρακτηρίζει τη μη διάθεση βασικών διαγνωστικών εργαλείων «σοβαρή υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών», ιδιαίτερα εν μέσω έξαρσης της γρίπης, με χιλιάδες πολίτες να προσέρχονται καθημερινά στις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με εμπύρετα και λοιπά συμπτώματα.

Όπως επισημαίνει:

  • Η έλλειψη rapid tests δημιουργεί προβληματικές συνθήκες τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών.
  • Η μετακύλιση του κόστους στους ασφαλισμένους, οι οποίοι αναγκάζονται να αγοράζουν τεστ από ιδιωτικά φαρμακεία, πλήττει τον δημόσιο και καθολικό χαρακτήρα του ΕΣΥ και δημιουργεί συνθήκες άνισης πρόσβασης.
  • Οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Υγείας πρέπει να έχουν όλα τα αναγκαία μέσα για την άσκηση του έργου τους.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ καλεί τη Διοίκηση της 1ης ΥΠΕ να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες της και να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στην προμήθεια και διάθεση των απαραίτητων rapid tests σε όλα τα Κέντρα Υγείας της αρμοδιότητάς της.

Ταυτόχρονα, απευθύνει έκκληση στην πολιτική ηγεσία να ανταποκριθεί, τονίζοντας ότι «η ενίσχυση της Δημόσιας Υγείας δεν μπορεί να αποτελεί διαρκές αίτημα των εργαζομένων, αλλά αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
