Αδειάζουν τα ράφια στα σούπερ μάρκετ του Ντουμπάι – Η μαρτυρία Ελληνίδας κατοίκου

Μια εικόνα που δεν θυμίζει σε τίποτα το κοσμοπολίτικο Ντουμπάι των ουρανοξυστών καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στο εμιράτο. Στο βίντεο που έστειλε η Άντζελα Παντελή, μόνιμη κάτοικος Ντουμπάι, φαίνονται καρότσια γεμάτα με βασικά είδη, έντονος συνωστισμός στους διαδρόμους και ράφια που σε πολλές περιπτώσεις έχουν ήδη αδειάσει.

Οι καταναλωτές αναζητούν εμφιαλωμένο νερό, τρόφιμα μακράς διάρκειας και άλλα απαραίτητα αγαθά, υπό τον φόβο περαιτέρω κλιμάκωσης της κρίσης. Στο κατάστημα έχει αναρτηθεί ανακοίνωση της διεύθυνσης, η οποία ενημερώνει ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στις παραδόσεις, ζητά συγγνώμη για την αναστάτωση και ευχαριστεί για την κατανόηση.

Ιδιαίτερη ανησυχία επικρατεί και στην ελληνική κοινότητα του Ντουμπάι. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί Έλληνες που ζουν ή εργάζονται στο εμιράτο, καθώς και ταξιδιώτες, έχουν ήδη υπογράψει αιτήσεις επαναπατρισμού, μετά από σχετική ενημέρωση της ελληνικής πρεσβείας στο Αμπού Ντάμπι.

Το κλίμα εντείνεται λόγω των πρόσφατων επιθέσεων. Οι τοπικές αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσαν ότι οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν 137 πυραύλους και 209 μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την έναρξη της ιρανικής επίθεσης. Την ίδια ώρα, το χθεσινό χτύπημα στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι προκάλεσε τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό επτά ακόμη, εντείνοντας την αγωνία των κατοίκων.

Οι εικόνες από τα σούπερ μάρκετ και το αεροδρόμιο δείχνουν την πίεση που δέχεται η εφοδιαστική αλυσίδα και την ένταση που βιώνει το εμιράτο τις τελευταίες ώρες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



