Αδειάζουν τα ράφια στα σούπερ μάρκετ του Ντουμπάι – Η μαρτυρία Ελληνίδας κατοίκου

Στο βίντεο που έστειλε η Άντζελα Παντελή, μόνιμη κάτοικος Ντουμπάι, φαίνονται καρότσια γεμάτα με βασικά είδη, έντονος συνωστισμός στους διαδρόμους και ράφια που σε πολλές περιπτώσεις έχουν ήδη αδειάσει.

Αδειάζουν τα ράφια στα σούπερ μάρκετ του Ντουμπάι – Η μαρτυρία Ελληνίδας κατοίκου
01 Μαρ. 2026 13:16
Pelop News

Μια εικόνα που δεν θυμίζει σε τίποτα το κοσμοπολίτικο Ντουμπάι των ουρανοξυστών καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στο εμιράτο. Στο βίντεο που έστειλε η Άντζελα Παντελή, μόνιμη κάτοικος Ντουμπάι, φαίνονται καρότσια γεμάτα με βασικά είδη, έντονος συνωστισμός στους διαδρόμους και ράφια που σε πολλές περιπτώσεις έχουν ήδη αδειάσει.

Οι καταναλωτές αναζητούν εμφιαλωμένο νερό, τρόφιμα μακράς διάρκειας και άλλα απαραίτητα αγαθά, υπό τον φόβο περαιτέρω κλιμάκωσης της κρίσης. Στο κατάστημα έχει αναρτηθεί ανακοίνωση της διεύθυνσης, η οποία ενημερώνει ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στις παραδόσεις, ζητά συγγνώμη για την αναστάτωση και ευχαριστεί για την κατανόηση.

Ιδιαίτερη ανησυχία επικρατεί και στην ελληνική κοινότητα του Ντουμπάι. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί Έλληνες που ζουν ή εργάζονται στο εμιράτο, καθώς και ταξιδιώτες, έχουν ήδη υπογράψει αιτήσεις επαναπατρισμού, μετά από σχετική ενημέρωση της ελληνικής πρεσβείας στο Αμπού Ντάμπι.

Το κλίμα εντείνεται λόγω των πρόσφατων επιθέσεων. Οι τοπικές αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσαν ότι οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν 137 πυραύλους και 209 μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την έναρξη της ιρανικής επίθεσης. Την ίδια ώρα, το χθεσινό χτύπημα στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι προκάλεσε τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό επτά ακόμη, εντείνοντας την αγωνία των κατοίκων.

Οι εικόνες από τα σούπερ μάρκετ και το αεροδρόμιο δείχνουν την πίεση που δέχεται η εφοδιαστική αλυσίδα και την ένταση που βιώνει το εμιράτο τις τελευταίες ώρες.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:49 Ντουμπάι: Στα υπόγεια γνωστού ξενοδοχείου έχουν στηθεί καταφύγια
18:38 Μέση Ανατολή: Πανηγυρίζουν Τραμπ και Νετανιάχου για τις επιθέσεις, «Το Ιράν ζήτησε συνομιλίες»
18:30 «Αυτό είναι το κελί μου!» – Ιστορίες πίστης με μοναχούς στα μοναστήρια της Πάτρας
18:24 Επέστρεψε στα γκολ ο Ελ Κααμπί, νίκησε ο Ολυμπιακός!
18:19 Πρωταθλητής Ελλάδας ο Προμηθέας, κατέκτησε το Rising Stars – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο
18:14 Τελικός Rising Stars: Ολος ο μπασκετικός κόσμος στο «Promitheas Park» – Φωτογραφίες
18:09 Ο ΑΟ Αιγιαλέων προηγήθηκε, αλλά έχασε από την ΑΕΚ
18:07 Ο Βαγγέλης Λιόλιος στα πάτρια εδάφη για το Rising Stars – Φωτογραφίες
17:59 Κικίλιας: «Είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα για στα στενά του Ορμούζ»
17:50 Α. Παναγιωτόπουλος για Οδοντωτό: Κυβέρνηση και Περιφερειάρχης δεν μπορούν να είναι απλοί θεατές
17:40 Ο Κουρέτας βράβευσε τον ήρωα καπετάνιο από τη Σκιάθο
17:30 Βρέθηκε νεκρή στην Αγία Παρασκευή Αγρινίου η γυναίκα που αγνοούνταν
17:21 Στενά του Ορμούζ: Πάνω από 150 τάνκερ παραμένουν εγκλωβισμένα
17:12 Η ΝΕΠ φιλικό «διαζύγιο» με τη Σελέστ Αλμενταρίζ
17:08 Ο Μούλας κρατάει την Παναχαϊκή στη Γ’ Εθνική!
17:04 ΙΧ έπιασε φωτιά την ώρα που ήταν στα διόδια
16:55 Η επίθεση ΗΠΑ και Ιράν σκότωσε 148 κορίτσια σε δημοτικό σχολείο θηλέων στο Ιράν
16:49 Πήρε «άριστα» και το «5ο Koumaria Trail Series» – Φωτογραφίες/νικητές
16:49 Ο Κουτσούμπας μιλάει για γκανγκστερική επέμβαση των Αμερικάνων και Ισραηλινών
16:39 ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Να δεσμευτεί ότι δεν θα υπάρξει καμία εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28/02/2026 - 01/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ