Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Δήλωσε «θολωμένος» – Πήρε προθεσμία για την Τετάρτη ο 50χρονος

Προθεσμία να απολογηθεί την προσεχή Τετάρτη ζήτησε και έλαβε ο 50χρονος άνδρας που κατηγορείται ότι έπνιξε με σακούλα την 59χρονη αδελφή του, μέσα στο σπίτι τους, στην περιοχή της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ η υπόθεση προκαλεί σοκ στην κοινή γνώμη.

«Μία σύγχρονη ελληνική τραγωδία»

Όπως δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης, Παύλος Καρκάλης, «πρόκειται για μία σύγχρονη ελληνική τραγωδία. Ο κατηγορούμενος είναι συγκλονισμένος και συντετριμμένος και τώρα αρχίζει να συνειδητοποιεί τι έχει συμβεί. Συγκεκριμένη επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά του θύματος τον έκανε να θολώσει και να χάσει τον αυτοέλεγχο».

«Σκότωσα την αδελφή μου, ελάτε να με πάρετε»

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο στη γυναίκα χρησιμοποιώντας μία σακούλα. Στη συνέχεια, κάλεσε την Άμεση Δράση, λέγοντας: «Σκότωσα την αδελφή μου, ελάτε να με πάρετε».

Παράλληλα, η Αστυνομία εξετάζει ιδιόχειρα σημειώματα που φέρεται να είχε αφήσει ο δράστης στην είσοδο της πολυκατοικίας, με τα οποία ζητούσε από τους ενοίκους να φροντίζουν την αδελφή του, την οποία χαρακτήριζε «πολύ ευάλωτη».

Οι μαρτυρίες φίλης της άτυχης γυναίκας

Στενή φίλη της 59χρονης εξέφρασε την έκπληξή της για την τραγωδία, τονίζοντας πως η ίδια μιλούσε με αγάπη για τον αδελφό της.

«Μου φαίνεται απίστευτο, γιατί την παρακολουθούσε στα LIVE όσο καιρό ήταν στο νοσοκομείο και έλεγε πολύ καλά λόγια για τον αδελφό της. “Τον ευχαριστώ πολύ” και τέτοια», δήλωσε στο MEGA.

Η ίδια συμπλήρωσε ότι η γυναίκα είχε περάσει πρόσφατα ένα μικρό εγκεφαλικό και νοσηλεύτηκε για δύο εβδομάδες. «Μέρα παρά μέρα έκανε LIVE και μέσα στους ανθρώπους που ευχαριστούσε, ήταν και ο αδελφός της, που ήταν δίπλα της».

«Διέλυσε τη ζωή του και πήρε μία ψυχή»

Η φίλη της άτυχης γυναίκας κατέληξε: «Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε. Δηλαδή, σήμερα βγήκε από το νοσοκομείο και έγινε αυτό; Δεν πάει καλά ο κόσμος. Διέλυσε τη ζωή του και πήρε τζάμπα μία ψυχή».

