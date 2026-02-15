Σοκ από την αδελφοκτονία στο Ηράκλειο: «Τον έσφαξα σαν χοίρο»

Η μικρή κοινωνία της Μάρθας παραμένει συγκλονισμένη από το έγκλημα, ενώ αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για δράση «εν ψυχρώ»

Σοκ από την αδελφοκτονία στο Ηράκλειο: «Τον έσφαξα σαν χοίρο»
15 Φεβ. 2026 20:55
Pelop News

Αμετανόητος και προκλητικά ψυχρός εμφανίζεται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομική έρευνα, ο 64χρονος που κατηγορείται για την αδελφοκτονία στο χωριό Μάρθα του δήμου Βιάννου στο Ηράκλειο, το βράδυ του Σαββάτου (14/02/2026). Στις πρώτες του κουβέντες προς τους αστυνομικούς, ο δράστης φέρεται να περιέγραψε την πράξη του χωρίς ίχνος μεταμέλειας, προκαλώντας σοκ ακόμη και στους έμπειρους αξιωματικούς.

Η μικρή κοινωνία της Μάρθας παραμένει συγκλονισμένη από το έγκλημα, ενώ αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για δράση «εν ψυχρώ», επισημαίνοντας ότι η στάση του 64χρονου ώρες μετά τη δολοφονία του 67χρονου αδελφού του, μέσα στο πατρικό τους σπίτι, ενίσχυσε την εικόνα ενός ανθρώπου που δεν δείχνει να συνειδητοποιεί τη βαρύτητα της πράξης του.

Κρήτη: Σκότωσε τον αδελφό του επειδή δεν του έδινε τα κλειδιά του αυτοκινήτου

«Τον έσφαξα σαν τον χοίρο»

«Τον έσφαξα σαν τον χοίρο» φέρεται να είπε χαρακτηριστικά σε αστυνομικούς λίγο μετά το αποτρόπαιο έγκλημα σύμφωνα με το cretalive. «Πήγε να με χτυπήσει. Εμένα; Εμένα δεν μπορεί κανείς να με χτυπήσει» έλεγε ξανά και ξανά θυμωμένα για τον αδερφό του. Η περιγραφή των γεγονότων αλλά και το ύφος που τα εξιστορούσε, έδωσαν σε αστυνομικούς την αίσθηση, ότι ο 64χρονος δεν μετάνιωσε στο ελάχιστο για την πράξη του.

