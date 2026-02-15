Κρήτη: Σκότωσε τον αδελφό του επειδή δεν του έδινε τα κλειδιά του αυτοκινήτου

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι όπου διέμενε μαζί με τον αδελφό του, φέροντας πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο

15 Φεβ. 2026 10:17
Pelop News

Ένα σοκαριστικό οικογενειακό έγκλημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου στη Βιάννος, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι όπου διέμενε μαζί με τον αδελφό του, φέροντας πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Ο φερόμενος ως δράστης δεν επιχείρησε να διαφύγει, αλλά φέρεται να κάλεσε ο ίδιος την Αστυνομία λίγο πριν τις 19:40, αναφέροντας ότι είχε προηγηθεί έντονος καβγάς μεταξύ τους.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, τον εντόπισαν έξω από την οικία. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη του. Στο εσωτερικό του σπιτιού βρέθηκε ο αδελφός του χωρίς τις αισθήσεις του, με σοβαρά τραύματα.

Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για έντονο διαπληκτισμό που φέρεται να ξεκίνησε από διαφωνία σχετικά με τα κλειδιά αυτοκινήτου και εξελίχθηκε σε βίαιη σύγκρουση. Ο φερόμενος δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, φέρεται να έδωσε κατάθεση περιγράφοντας τα γεγονότα.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου, η οποία εξετάζει όλα τα στοιχεία της υπόθεσης. Παράλληλα, αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια και τον μηχανισμό του θανάτου.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από το τραγικό περιστατικό.

