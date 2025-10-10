Αδέσποτα σκυλιά προκαλούν τρόμο: Επιθέσεις από αγέλη στην Αγυιά

Εδώ και μήνες, μια αγέλη αδέσποτων σκυλιών έχει μετατρέψει την Αγυιά σε ζώνη φόβου. Οι επιθέσεις αυξάνονται, οι κάτοικοι ζουν με αγωνία και οι γονείς πηγαίνουν κάθε πρωί τα παιδιά τους στα σχολεία με την καρδιά στο χέρι.

Αδέσποτα σκυλιά προκαλούν τρόμο: Επιθέσεις από αγέλη στην Αγυιά Πολλές οι καταγγελίες για αδέσποτα σκυλιά στην οδό Αμερικής
10 Οκτ. 2025 14:00
Pelop News

Φόβο και τρόμο προκαλεί στην περιοχή της Αγυιάς αγέλη άγριων σκυλιών που κινείται μεταξύ των οδών Αμερικής, Ρωμανού και Ανθεμίου.

Το φαινόμενο παρατηρείται εδώ κι έναν περίπου χρόνο, όμως το τελευταίο δίμηνο και ιδίως μετά την έναρξη των σχολείων, τα περιστατικά επιθέσεων έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Στην περιοχή μετακινούνται σε καθημερινή βάση πολλά παιδιά, καθώς επί της οδού Αμερικής λειτουργεί ο Ζ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός της Πάτρας, στην οδό Ανθεμίου βρίσκεται το 35ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, ενώ στο ενδιάμεσο λειτουργεί και ο αθλητικός πολυχώρος «Three Action» με κλειστά γυμναστήρια και στεγασμένο κολυμβητήριο, στον οποίον αθλούνται σε καθημερινή βάση μικροί και μεγάλοι.

Περιττό δε να θυμίσουμε ότι λίγο πιο κάτω είναι και οι εγκαταστάσεις της Παναχαϊκής, ενώ λίγο πιο πάνω βρίσκεται και το 21ο Γυμνάσιο της Πάτρας. «Προσπαθήσαμε να δελεάσουμε τα σκυλιά με λίγο φαγητό, αλλά τα πράγματα έγιναν χειρότερα», δήλωσε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» η Σούλα Α., κάτοικος της Αγυιάς. «Πρόκειται για αγέλη που κρύβεται μέσα στα χωράφια και κάθε τρεις και λίγο έρχεται στα μαγαζιά μας και στα σπίτια μας για εξεύρεση φαγητού», τόνισε ο Νίκος Λ., συνταξιούχος που ζει στην περιοχή.

Η «Π» έκανε αυτοψία και στο «Three Action», με τους υπευθύνους της εγκατάστασης να μας επιβεβαιώνουν το πρόβλημα. Το ίδιο συνέβη και από γονείς μαθητών που, όπως μας μετέφεραν, αφήνουν τα παιδιά τους όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην πόρτα του σχολείου. Μάλιστα, περαστικός μας έλεγε ότι είδε με τα μάτια του περιστατικά, όπου τα σκυλιά κυνήγησαν μαθητές στο σχόλασμα.
