Αδέσποτα στην Αχαΐα: Μόνο ένα καταφύγιο, περίπου 4.000 αδέσποτα στο νομό

Το 2024, σε επίπεδο νομού, καταγράφηκαν περίπου 4.000 αδέσποτα ζώα, με το ποσοστό στειρώσεων να φτάνει στο 46,58% και τις ετήσιες υιοθεσίες να ανέρχονται σε 243

30 Μαρ. 2026 18:00
Pelop News

Μία σύνθετη εικόνα, με προσπάθειες, αλλά και σημαντικά κενά, αποτυπώνεται στα στοιχεία για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων στην Αχαΐα, όπως αυτά καταγράφονται στην πλατφόρμα deiktesota.gov.gr. Τα δεδομένα αφορούν το 2024 και σε επίπεδο νομού καταγράφονται περίπου 4.000 αδέσποτα ζώα, με το ποσοστό στειρώσεων να φτάνει στο 46,58% και τις ετήσιες υιοθεσίες να ανέρχονται σε 243.

Ωστόσο, η ύπαρξη μόλις ενός καταφυγίου σε ολόκληρη την Αχαΐα, δυναμικότητας 85 ζώων, αναδεικνύει το μεγάλο έλλειμμα υποδομών. Παράλληλα, μόνο τρεις από τους πέντε δήμους εφαρμόζουν οργανωμένο πρόγραμμα διαχείρισης, ενώ ο συνολικός δείκτης (0,30) παραπέμπει σε μέτρια αποτελεσματικότητα.

Αναλυτικά, ο Δήμος Πατρέων εμφανίζεται ως ο πιο οργανωμένος, με 1.716 αδέσποτα ζώα, ποσοστό στειρώσεων 60,31% και 107 υιοθεσίες ετησίως. Διαθέτει το μοναδικό καταφύγιο της περιοχής και καταγράφει τον υψηλότερο δείκτη (0,37), γεγονός που τον κατατάσσει στην κορυφαία κατηγορία. Ωστόσο, ο μεγάλος αριθμός αδέσποτων δείχνει ότι το πρόβλημα παραμένει έντονο.

Στον Δήμο Καλαβρύτων, το ποσοστό στειρώσεων φτάνει στο 70,08% -το υψηλότερο στην Αχαΐα- με 254 αδέσποτα και 22 υιοθεσίες. Παρά την καλή επίδοση, η απουσία καταφυγίου περιορίζει τις δυνατότητες διαχείρισης. Σε αντίστοιχο επίπεδο κινείται ο Δήμος Ερυμάνθου, με 283 αδέσποτα, 51,24% στειρώσεις και 14 υιοθεσίες, χωρίς όμως επαρκείς υποδομές.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εικόνα στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, όπου καταγράφονται 1.006 αδέσποτα, αλλά μόλις 15,11% στειρώσεις, γεγονός που δείχνει την κακή διαχείριση που είχε κάνει η προηγούμενη δημοτική αρχή στο συγκεκριμένο θέμα. Το χαμηλό αυτό ποσοστό, σε συνδυασμό με την έλλειψη καταφυγίου, υποδηλώνει αδυναμία ελέγχου του πληθυσμού. Στον Δήμο Αιγιαλείας, παρά τις 78 υιοθεσίες και το ποσοστό στειρώσεων 47,24%, ο συνολικός δείκτης (0,16) παραμένει χαμηλός, αποκαλύπτοντας προβλήματα στον σχεδιασμό.

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι, αν και το θεσμικό πλαίσιο υποχρεώνει όλους τους δήμους να εφαρμόζουν ολοκληρωμένα προγράμματα διαχείρισης, η εφαρμογή τους παραμένει άνιση. Η έλλειψη υποδομών, οι μεγάλες αποκλίσεις στις επιδόσεις και ο περιορισμένος αριθμός υιοθεσιών συνθέτουν ένα περιβάλλον όπου το πρόβλημα αναπαράγεται. Προφανώς, το πρόβλημα εντείνεται αν συνυπολογίσει κανείς την περιορισμένη χρηματοδότηση που λαμβάνουν οι δήμοι αναλογικά με τις ανάγκες που υπάρχουν.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
