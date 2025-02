Αδιανόητη επίθεση Μασκ κατά Χάμπεκ: «Τι ηλίθιος που είναι αυτός ο τύπος!»

Νέα παρέμβαση από τον δισεκατομμυριούχο σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ, Έλον Μασκ.

Ο μεγιστάνας της τεχνολογίας, που έχει ταχθεί ανοικτά υπέρ της ακροδεξιάς «Εναλλακτικής για τη Γερμανία» (AfD) και έχει αποκαλέσει «ανόητο» τον Σοσιαλδημοκράτη καγκελάριο Όλαφ Σολτς, αυτή τη φορά τα έβαλε με τον υποψήφιο καγκελάριο των Πρασίνων, Ρόμπερτ Χάμπεκ.

Αφορμή ένα προεκλογικό βίντεο του υπουργού Οικονομίας με το οποίο ο Χάμπεκ επέκρινε τον Τραμπ και τους μεγιστάνες της τεχνολογίας περί αυτών: «Αυτές τις εικόνες είδα και σκέφτηκα: Η δημοκρατία δεν είναι η ισχύς των πλουσίων, αλλά μια καλύτερη ζωή για τους πολλούς», είπε.

Robert Habeck has filed over 800 “HATE CRlME” complaints against citizens.

Now he creates an entire campaign ad on the basis of disparaging Elon Musk and claims to defend “real free speech”

How is “real free speech” defined in the tyrant’s dictionary? https://t.co/CNW7mvItm7

— Naomi Seibt (@SeibtNaomi) February 8, 2025