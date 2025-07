Αποκάλυψη για Δολοφονία Καρολάιν – η κόρη της γνωρίζει τον τον θάνατο της ΦΩΤΟ

Στις 11/05/ 2021, η Ελλάδα συγκλονίστηκε από την αποτρόπαια δολοφονία της 20χρονης, Καρολάιν Κράουτς, από τον 33χρονο σύζυγό της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, μέσα στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά, δίπλα στη μόλις 11 μηνών κόρη τους, Λυδία.

Ο 37χρονος Αναγνωστόπουλος, που τώρα εκτίει 27 χρόνια στη φυλακή για το έγκλημά του, το οποίο τελικά ομολόγησε, αρχικά προσποιούνταν την αθωότητά του για περισσότερο από έναν μήνα, ισχυριζόμενος ότι στο σπίτι τους είχαν εισβάλει ληστές, είχαν σκοτώσει τον σκύλο της οικογένειας, είχαν κλέψει μετρητά και κοσμήματα και μετά έπνιξαν την Καρολάιν.

Στην πραγματικότητα, ο Αναγνωστόπουλος προσποιήθηκε τη διάρρηξη, κρέμασε το κουτάβι τους, τη Ρόξι, από το λουρί του, και στη συνέχεια έπνιξε τη σύζυγό του. Μετά τοποθέτησε τη μικρή Λυδία στο κρεβάτι, δίπλα στο άψυχο σώμα της μητέρας της, και στο τέλος έδεσε τα χέρια του και κάλυψε το στόμα του με κολλητική ταινία.

Σημερινό δημοσίευμα της Daily Mail περιγράφει τη ζωή της μικρής Λυδίας 4 χρόνια μετά το ειδεχθές έγκλημα.

Όπως περιγράφει στην εφημερίδα ο παππούς της, Ντέιβιντ, που βρίσκεται στην Αλόννησο, η μικρή Λυδία, που είναι πια 5 χρονών, ζει στις Φιλιππίνες μαζί με τη γιαγιά της, Σούζαν -τη μητέρα της Καρολάιν-, η οποία έχει αναλάβει την επιμέλειά της.

Πριν από λίγους μήνες, η τάξη της γιόρτασε τα Ηνωμένα Έθνη, προσκαλώντας τους μαθητές να έρθουν στο σχολείο με την παραδοσιακή ενδυμασία της χώρας τους.

«Ούτε η Σούζαν ούτε εγώ είχαμε ιδέα ποια θα μπορούσε να είναι η παραδοσιακή γυναικεία ελληνική ενδυμασία, αλλά είχαμε δει πολλές φωτογραφίες Ελληνίδων θεών. Έτσι ντύθηκε η Λυδία για τη φωτογραφία της και, για να αποφευχθεί η σύγχυση με θεές από οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου, φορούσε μια ζώνη που έγραφε “Ελλάδα”», λέει ο παππούς της.

Στη συνέχεια ο Ντέιβιντ περιέγραψε την καθημερινότητα του μικρού κοριτσιού: «Πηγαίνει μαζί με τη Σούζαν στο σχολείο με τα πόδια κάθε μέρα, εκτός αν βρέχει, οπότε η Σούζαν την πηγαίνει με το αυτοκίνητο. Δεν εκφράζει καμία περιέργεια για ποιον λόγο είναι διαφορετική από τα άλλα παιδιά στην πόλη -τα οποία έχουν ίσια, κατάμαυρα μαλλιά, ενώ τα δικά της είναι καστανά και σπαστά-, όπως και από τα άλλα παιδιά στο σχολείο της».

