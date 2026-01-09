«Αδικαιολόγητη» η επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα λένε οι Γερμανοί σύμφωνα με δημοσκόπηση

Σύμφωνα με το τελευταίο DeutschlandTrend της Infratest dimap για λογαριασμό του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, το 72% των Γερμανών χαρακτηρίζει αδικαιολόγητη την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ενώ μόνο το 12% εκφράζει αντίθετη άποψη.

09 Ιαν. 2026 16:14
Αδικαιολόγητες θεωρεί η γερμανική κοινή γνώμη τις αμερικανικές ενέργειες στη Βενεζουέλα, ενώ εμφανίζεται διχασμένη σχετικά με την αντίδραση του Βερολίνου σε αυτές. Η άποψη των Γερμανών για τις ΗΠΑ γίνεται ακόμη πιο επικριτική και εντείνεται η ανησυχία για τα θέματα ασφάλειας στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το τελευταίο DeutschlandTrend της Infratest dimap για λογαριασμό του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, το 72% των Γερμανών χαρακτηρίζει αδικαιολόγητη την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ενώ μόνο το 12% εκφράζει αντίθετη άποψη. Αντίστοιχα, το 2003 το 80% θεωρούσε αδικαιολόγητη την επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράκ, υπενθυμίζει το ARD. Σχετικά με την αντίδραση της Γερμανίας και της ΕΕ στην επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, το 50% δηλώνει ότι «πρέπει να καταδικάσουν σθεναρά, ακόμη και εάν εκνευρίσουν τον Τραμπ» και το 39% ότι «θα πρέπει να παραμείνουν συγκρατημένες ώστε να μην προκαλέσουν» τον Αμερικανό πρόεδρο. Μόνο το 15% των ερωτηθέντων θεωρεί πλέον αξιόπιστο εταίρο της ΗΠΑ, με την αντίθετη γνώμη να φθάνει στο 76%. Ως πλέον αξιόπιστοι εταίροι για τη Γερμανία αναδεικνύονται τώρα η Γαλλία με 78% και η Βρετανία με 74%. Η Ρωσία βρίσκεται στο τέλος της κατάταξης, με 9%. Το 84% δηλώνει επίσης «λίγο» έως «καθόλου» ικανοποιημένο από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Γερμανοί φαίνονται επίσης σε ποσοστό 70% πεπεισμένοι ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν μπορούν πλέον να βασίζονται στις ΗΠΑ. Αντίθετη γνώμη εκφράζει το 20%. Το 53% δηλώνει ακόμη ότι η Γερμανία πρέπει να περιορίσει την εξάρτησή της από το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει δική της στρατιωτική δύναμη, με το 34% να διαφωνεί. Στο ερώτημα για τις ανησυχίες που σχετίζονται με την εξωτερική πολιτική, οι ερωτηθέντες δηλώνουν σε ποσοστό 81% ότι ανησυχούν για την αυξανόμενη επικράτηση του δικαίου του ισχυρότερου, το 69% για την ασφάλεια της Ευρώπης και το 62% για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Στο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου, η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) διατηρεί το προβάδισμα με 28% (+1) και ακολουθεί η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) με 25% και χωρίς μεταβολή του ποσοστού της. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) βρίσκεται στο 13% (-1), οι Πράσινοι χωρίς μεταβολή στο 12%, όπως και η Αριστερά στο 10%. Μόνο το 20% δηλώνει «ικανοποιημένο» και «πολύ ικανοποιημένο» από το έργο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, ενώ το 78% δηλώνει «λίγο» ή «καθόλου» ικανοποιημένο. Η κυβέρνηση ωστόσο έχει βελτιώσει αισθητά την εικόνα της στο μεταναστευτικό, με το 32% να εκφράζει θετική γνώμη (+23) και το 61% αρνητική (-24).

