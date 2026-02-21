Άδωνις Γεωργιάδης: «Δεν θα μου απαγορεύσει κανείς την είσοδο σε νοσοκομείο» – Αιχμές και για Κωνσταντοπούλου

Νέος κύκλος έντασης άνοιξε μετά τα επεισόδια στο Νοσοκομείο Νίκαιας, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να τοποθετείται δημόσια για όσα συνέβησαν και να προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις.

21 Φεβ. 2026 14:48
Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η δημόσια συζήτηση μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν την περασμένη Πέμπτη κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στο Νοσοκομείο Νίκαιας. Ο ίδιος, μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη, υποστήριξε ότι η παρουσία του στο νοσοκομείο δεν μπορεί να αμφισβητείται και προειδοποίησε ότι θα επανέλθει σύντομα, τονίζοντας πως οποιαδήποτε προσπάθεια παρεμπόδισης θα αντιμετωπιστεί με όλα τα νόμιμα μέσα.

Αναφερόμενος στα επεισόδια, σημείωσε ότι η κατάσταση θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί επικίνδυνα αν είχε διασπαστεί ο αστυνομικός κλοιός, ενώ τόνισε πως τα δημόσια νοσοκομεία δεν ανήκουν σε συγκεκριμένες ομάδες ή εργαζομένους. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι με δική του παρέμβαση αφέθηκε ελεύθερος γιατρός που είχε συλληφθεί για εξύβριση και απειλή σε βάρος του.


Ο υπουργός Υγείας τοποθετήθηκε και σε πολιτικά ζητήματα, κάνοντας λόγο για την ανάγκη ευρύτερης ενότητας γύρω από την ιστορική μνήμη της εθνικής αντίστασης, ενώ υποστήριξε ότι δεν πρέπει να ταυτίζεται αποκλειστικά με συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις.


Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την οποία άνοιξε νέα πολιτική αντιπαράθεση, ενώ σχολίασε και τις δημοσκοπικές εξελίξεις για τη Νέα Δημοκρατία, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία του κόμματος στις επόμενες εκλογές.


Τα όσα δήλωσε προκάλεσαν άμεση αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ. Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, έκανε λόγο για «στημένα σόου», υποστηρίζοντας ότι η εικόνα αστυνομικών να παρουσιάζουν συλληφθέντα γιατρό μπροστά στον υπουργό δεν συνάδει με τις αρχές μιας δημοκρατικής πολιτείας. Τόνισε επίσης ότι οι υπουργοί δεν υποκαθιστούν τη δικαστική εξουσία ούτε δίνουν εντολές στην Αστυνομία.


Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ συνέδεσε την υπόθεση με ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες κινήσεις επιχειρούν να μετατοπίσουν τη δημόσια συζήτηση από ζητήματα όπως η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλες πολιτικές εξελίξεις που βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας.

