Άδωνις Γεωργιάδης: «Έβαλα μαλλιά, έκανα και λίγο μπότοξ, είμαι πολύ ευχαριστημένος!» BINTEO

Σε πρόσφατη ομιλία του σε συνέδριο, ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά για τις αισθητικές επεμβάσεις στις οποίες έχει υποβληθεί, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εγώ, όπως ξέρετε, αυτά τα αποκαλύπτω, δεν κρατάω ιατρικό απόρρητο. Και μαλλιά έβαλα – πολύ καλά μου έχουν πάει, είμαι πολύ ευχαριστημένος».

Ο υπουργός Υγείας δεν σταμάτησε εκεί. Με την ίδια ειλικρίνεια συνέχισε: «Με ρωτάνε αν έχω κάνει λίφτινγκ – δεν έχω κάνει λίφτινγκ. Αν έχω κάνει ποτέ μπότοξ; Έχω κάνει, όχι πολύ όμως, δεν χρειάζομαι ιδιαίτερο».

Και φυσικά, δεν παρέλειψε να κάνει και… προϊοντική αναφορά, προσθέτοντας με χαμόγελο: «Βάζω πολύ ωραίες κρέμες, ελληνικής παραγωγής – είναι καταπληκτικές, σας τις συστήνω πραγματικά, είναι το κάτι άλλο».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Άδωνις Γεωργιάδης απευθύνθηκε στο κοινό με την ατάκα που προκάλεσε γέλια στην αίθουσα:

«Ό,τι άλλη απορία έχετε αισθητικής φύσεως, θα σας τη λύσω!».





