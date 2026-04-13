Αδωνις Γεωργιάδης για εκλογές Ουγγαρίας: Εχασαν ο Πούτιν, ο Ερντογάν και η Αριστερά

Μια ερμηνεία του αποτελέσματος που θα προκαλέσει πολλές συζητήσεις από τον Υπουργό Υγείας…

13 Απρ. 2026 17:29
Pelop News

Τη δική του εκδοχή για τη νίκη Μαγιάρ και την ήττα Ορμπαν στην Ουγγαρία έκανε ο Αδωνις Γεωργιάδης. Μια ερμηνεία που θα συζητηθεί…

Να τι έγραψε ο Υπουργός Υγείας: «Το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ουγγαρία έχει δύο σημαντικές παραμέτρους που αξίζει να επισημανθούν. Η πρώτη βεβαίως είναι η ήττα του εκλεκτού του Πούτιν και του φίλου του Ερντογάν.

Κάθε σοβαρός Δεξιός στην Ελλάδα και μόνον για αυτά του τα δύο χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι χαρούμενος.

Η δεύτερη έχει να κάνει με την απουσία αριστερού κόμματος από την νέα βουλή της Ουγγαρίας!

Ειδικότερα, με καταμετρημένο το 98,93% των ψήφων, το κεντροδεξιό κόμμα Tisza, έλαβε ποσοστό 53,07%, το δεξιό κόμμα του Ορμπάν, Fidesz, έλαβε 38,43% και το ακροδεξιό κόμμα Mi Hazank έλαβε 5,83%. Σύνολο Ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς, Ρωσόφιλης Δεξιάς και Ακροδεξιάς: 97,33%.

Στις εκλογές, συμμετείχε κι ένα κεντροαριστερό κόμμα, το οποίο έλαβε 1,16%, ενώ το αριστερό Ουγγρικό Εργατικό Κόμμα 0,….%. 70 χρόνια μετά την ουγγρική επανάσταση του 1956 με τον Imre Nagy και 35 μετά την κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων, η αριστερά στην Ουγγαρία είναι ανύπαρκτη»!

