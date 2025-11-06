Άδωνις Γεωργιάδης για Μαρία Καρυστιανού: «Αν θέλει να πολιτευτεί, ας το κάνει – Δεν μου αρέσει η υποκρισία» ΒΙΝΤΕΟ

Στο πολιτικό παρασκήνιο που αποκάλυψε ο Νίκος Καραχάλιος σχετικά με τις διεργασίες για τη δημιουργία κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ζητώντας «καθαρότητα» προθέσεων και απορρίπτοντας κάθε υπόνοια υποκρισίας.

06 Νοέ. 2025 11:40
Pelop News

Νέα διάσταση στο ζήτημα που άνοιξε με τις αποκαλύψεις του επικοινωνιολόγου Νίκου Καραχάλιου για τη δημιουργία πολιτικού φορέα με επικεφαλής τη Μαρία Καρυστιανού έδωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Open. Ο κ. Γεωργιάδης κάλεσε την κ. Καρυστιανού, εφόσον έχει πολιτικές φιλοδοξίες, να το δηλώσει ανοιχτά, υπογραμμίζοντας πως «δεν του αρέσει η υποκρισία».

«Αν έχεις πολιτική φιλοδοξία και θέλεις να πολιτευτείς, να το κάνεις. Να μπορώ εγώ να σε αντιμετωπίζω ως έναν πολιτικό μου αντίπαλο, σε έναν κανονικό δημοκρατικό διάλογο. Αν δεν την έχεις, οκ, είσαι ένα θύμα των Τεμπών και σε αντιμετωπίζω με τον δέοντα σεβασμό. Το να υποκρίνεσαι το δεύτερο, ενώ θέλεις να κάνεις το πρώτο, αυτό δεν είναι σωστό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός χαρακτήρισε «εντυπωσιακές» τις αποκαλύψεις του κ. Καραχάλιου, σημειώνοντας ότι η κ. Καρυστιανού δεν τις έχει διαψεύσει. «Έχω την εντύπωση ότι οι δηλώσεις του Καραχάλιου ήρθαν ως απάντηση στην προχθεσινή της διάψευση. Μάλλον αισθάνθηκε ότι τον άδειασε και βγήκε», σχολίασε ο κ. Γεωργιάδης.

Οι δηλώσεις του υπουργού έρχονται σε μια περίοδο που το πολιτικό ενδιαφέρον για τις κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού παραμένει έντονο, ενώ το παρασκήνιο γύρω από τις συζητήσεις με τον Νίκο Καραχάλιο αναμένεται να συνεχίσει να προκαλεί αντιδράσεις.
