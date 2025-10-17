Άδωνις Γεωργιάδης για το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα: «Αλέξη φίλε μου, προλαβαίνεις να το αλλάξεις»

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο του βιβλίο με τίτλο «Ιθάκη», το οποίο αναμένεται να φτάσει στα βιβλιοπωλεία μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου. Ωστόσο, ο τίτλος φαίνεται πως δεν βρήκε σύμφωνο τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος σχολίασε αιχμηρά την επιλογή του.

Με ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter), ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει ότι ο κ. Τσίπρας «πηγαίνει από γκάφα σε γκάφα», τονίζοντας πως ο τίτλος «Ιθάκη» «ανακαλεί υποχρεωτικά στη μνήμη μας τη μελανότερη και πλέον επώδυνη για τους αριστερούς συντρόφους του σελίδα της θητείας του — τις διακοπές αμέσως μετά την τραγωδία στο Μάτι, πάνω σε πολυτελές σκάφος».

Ο υπουργός Υγείας έκλεισε το σχόλιό του με σαρκασμό, γράφοντας: «Αλέξη φίλε μου, προλαβαίνεις να το αλλάξεις».

Το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, σύμφωνα με πληροφορίες, θα περιλαμβάνει πολιτικές και προσωπικές αναμνήσεις, καθώς και κριτική αποτίμηση της περιόδου διακυβέρνησής του, ωστόσο η πρώτη δημόσια αντίδραση δείχνει πως ο τίτλος του μόνο ουδέτερες εντυπώσεις δεν προκαλεί.

Από γκάφα σε γκάφα πηγαίνει ο φίλος μου ο @atsipras . Η επιλογή του να ονοματίσει το βιβλίο του ως «Ιθάκη» ανακαλεί υποχρεωτικά στη μνήμη μας, την μελανότερη και πλέον επώδυνη για τους Αριστερούς συντρόφους του, σελίδα της θητείας του…τις διακοπές αμέσως μετά την τραγωδία στο… pic.twitter.com/EulCLAqAka — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 17, 2025

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



