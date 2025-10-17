Άδωνις Γεωργιάδης για το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα: «Αλέξη φίλε μου, προλαβαίνεις να το αλλάξεις»

Το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη» δεν έμεινε ασχολίαστο από τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα συνδύασε τον τίτλο με τις διακοπές του πρώην πρωθυπουργού μετά την τραγωδία στο Μάτι.

17 Οκτ. 2025 11:24
Pelop News

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο του βιβλίο με τίτλο «Ιθάκη», το οποίο αναμένεται να φτάσει στα βιβλιοπωλεία μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου. Ωστόσο, ο τίτλος φαίνεται πως δεν βρήκε σύμφωνο τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος σχολίασε αιχμηρά την επιλογή του.

Με ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter), ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει ότι ο κ. Τσίπρας «πηγαίνει από γκάφα σε γκάφα», τονίζοντας πως ο τίτλος «Ιθάκη» «ανακαλεί υποχρεωτικά στη μνήμη μας τη μελανότερη και πλέον επώδυνη για τους αριστερούς συντρόφους του σελίδα της θητείας του — τις διακοπές αμέσως μετά την τραγωδία στο Μάτι, πάνω σε πολυτελές σκάφος».

Ο υπουργός Υγείας έκλεισε το σχόλιό του με σαρκασμό, γράφοντας: «Αλέξη φίλε μου, προλαβαίνεις να το αλλάξεις».

Το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, σύμφωνα με πληροφορίες, θα περιλαμβάνει πολιτικές και προσωπικές αναμνήσεις, καθώς και κριτική αποτίμηση της περιόδου διακυβέρνησής του, ωστόσο η πρώτη δημόσια αντίδραση δείχνει πως ο τίτλος του μόνο ουδέτερες εντυπώσεις δεν προκαλεί.
