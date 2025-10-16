Άδωνις Γεωργιάδης: «Η αριστερά πουλάει μιζέρια – Δεν μπορούν να χαρούν ούτε μια μέρα χαράς»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση σε όσους πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το νοσοκομείο «Αττικόν» με αφορμή την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τα εγκαίνια της ανακαινισμένης Μονάδας Επειγόντων Περιστατικών και της νέας πανεπιστημιακής ογκολογικής κλινικής, που χρηματοδοτήθηκε από δωρεά του Αθανάσιου Μαρτίνου.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε τη συγκέντρωση «στημένη», υποστηρίζοντας ότι «μαζεύτηκαν περίπου 100 άτομα, εκ των οποίων μόλις 40 ήταν από το νοσοκομείο». «Η αριστερά ζει από τη μιζέρια, πουλάει μιζέρια· δεν μπορούν να πουν ότι έγιναν φανταστικά ΤΕΠ στο Αττικόν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στα νέα ΤΕΠ, τόνισε ότι το έργο, συνολικού εμβαδού 800 τ.μ., διαθέτει 36 κρεβάτια ταυτόχρονης εξέτασης, νέο προσωπικό, σύγχρονα μηχανήματα και χρηματοδότηση 2,6 εκατ. ευρώ από το κράτος. «Η αριστερά είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί όποιος δηλώνει αριστερός δεν θέλει να χαρεί στη ζωή του», είπε, προσθέτοντας πως η χώρα «καταστράφηκε γιατί 50 χρόνια τη χαϊδεύουν».

Απαντώντας στις καταγγελίες για τα 120 ράντζα στο Αττικόν, ο υπουργός σημείωσε ότι η αύξηση οφείλεται στη μεγαλύτερη ροή ασθενών και πως έχει ήδη ενώσει το Λοιμωδών με το Αττικόν για να προστεθούν 130 κρεβάτια στην παθολογική κλινική. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος κατασκευάζει κοιτώνες γιατρών ώστε να απελευθερωθούν άλλες 53 κλίνες.

«Τους έχω σιχαθεί πια. Αντί να πουν ένα ευχαριστώ στον Αθανάσιο Μαρτίνο, κάθισαν και διαμαρτύρονταν. Αχάριστοι, αγνώμονες και αχαΐρευτοι», είπε ο υπουργός, προσθέτοντας πως μετά την αποχώρηση του πρωθυπουργού κάλεσε τους εργαζόμενους να παρευρεθούν, αλλά «δεν ήρθαν».

Για τη ρύθμιση σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι «είναι κατά βάση στρατιωτικό μνημείο» και διερωτήθηκε «αν οι συγκεντρώσεις γύρω του σχετίζονται με διαδηλώσεις ή στρατιωτικά γεγονότα».

Τέλος, συμφώνησε με τις δηλώσεις του Κώστα Καραμανλή για τη Δικαιοσύνη, λέγοντας ότι «όταν κάποιος λέει δημοσίως ότι δεν την εμπιστεύεται, προκαλείται κρίση στους θεσμούς», και κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για «οργανωμένη προσπάθεια να μη διεξαχθεί η δίκη για τα Τέμπη».

