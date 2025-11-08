Άδωνις Γεωργιάδης: «Προσωπική μου άποψη η θέση για την οπλοκατοχή – Στηρίζω απόλυτα τα μέτρα του Χρυσοχοΐδη»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τοποθετήθηκε εκ νέου για τις δηλώσεις του σχετικά με την οπλοκατοχή, επιχειρώντας να βάλει τέλος στη δημόσια συζήτηση που προκάλεσαν.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, διευκρίνισε ότι όσα είπε εκφράζουν προσωπική του άποψη και δεν συνιστούν θέση της κυβέρνησης. Παράλληλα, δήλωσε την απόλυτη στήριξή του στα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής.

«Είναι ένας καταπληκτικός υπουργός και είναι πολύ σωστά τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες. Τα στηρίζω απολύτως», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο πλαίσιο της νόμιμης οπλοκατοχής, σημείωσε ότι η Ελβετία, χώρα με την χαμηλότερη εγκληματικότητα στην Ευρώπη, έχει ταυτόχρονα και το υψηλότερο ποσοστό νόμιμης οπλοκατοχής, με έναν στους τέσσερις πολίτες να διαθέτει άδεια. «Δεν είναι αναγκαστικός κανόνας ότι η οπλοκατοχή αυξάνει την εγκληματικότητα· αυτή εξαρτάται από κοινωνικούς και άλλους παράγοντες», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την οπλοκατοχή στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε πως το νομοθετικό πλαίσιο είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, και δεν έχει αλλάξει εδώ και δύο αιώνες. «Λέτε να είναι όλοι παλαβοί στην Αμερική;» είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι ακόμη και με διαδοχικές κυβερνήσεις Δημοκρατικών, δεν υπήρξε πλειοψηφία για αλλαγή του Συντάγματος.

Κλείνοντας, ο υπουργός υπογράμμισε πως είναι θεμιτό ένας πολιτικός να διατυπώνει προσωπικές απόψεις χωρίς αυτό να σημαίνει διαφοροποίηση από την κυβερνητική γραμμή: «Όλος ο χαμός έγινε γιατί είπα τη γνώμη μου. Έχουμε φτάσει στο σημείο να μη μπορεί κανείς να έχει προσωπική άποψη; Άλλο πράγμα το κυβερνητικό πρόγραμμα και άλλο οι προσωπικές θέσεις».

