Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης κατά του προέδρου της «Νίκης» Δημήτρη Νατσιού, κατηγορώντας τον για λαϊκισμό, διασπορά ψευδών ειδήσεων και έλλειψη σοβαρότητας, μετά την επίδειξη στη Βουλή φωτογραφίας που αποδείχθηκε πλαστή.

Άδωνις Γεωργιάδης σε Νατσιό: «Παρουσιάζετε ψεύτικες φωτογραφίες στη Βουλή - Ντροπή για την “Νίκη”» ΒΙΝΤΕΟ
05 Νοέ. 2025 14:39
Pelop News

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και του Δημήτρη Νατσιού, όταν ο πρόεδρος της «Νίκης» παρουσίασε φωτογραφία του υπουργού Υγείας με μπλουζάκι που έγραφε «Όποιος ψηφίζει ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, ψηφίζει ψεύτες και κλέφτες».

Ο κ. Γεωργιάδης αντέδρασε άμεσα, χαρακτηρίζοντας την εικόνα ψεύτικη και επιτέθηκε προσωπικά στον κ. Νατσιό:
«Είστε ολόκληρος πρόεδρος κόμματος και παρουσιάζετε στη Βουλή ψεύτικη φωτογραφία! Από εκεί και πέρα, καταλαβαίνει κανείς τη σοβαρότητα και περί τίνος πρόκειται», δήλωσε.

Ο υπουργός κατηγόρησε τον κ. Νατσιό για λαϊκισμό και αναπαραγωγή ψευδών ειδήσεων μέσα στο Κοινοβούλιο, λέγοντας πως «ενώ υποτίθεται ότι εκπροσωπεί μια συντηρητική παράταξη, χρησιμοποιεί αριστερίστικα επιχειρήματα».

Απαντώντας στις τοποθετήσεις του προέδρου της «Νίκης» για τα ΕΛΤΑ, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε:
«Παρουσιάζετε το κλείσιμο καταστημάτων σαν συνωμοσία απαξίωσης, ενώ τέτοιες κινήσεις γίνονται σε όλο τον κόσμο. Δείξτε μου μια επιχείρηση που ανοίγει ταχυδρομεία σήμερα – δεν υπάρχει ούτε μία».

Καταλήγοντας, ο υπουργός Υγείας ανέφερε πως «το μεγαλύτερο πρόβλημα με τη “Νίκη” είναι ότι αναπαράγει ό,τι πιο λαϊκίστικο και αριστερίστικο υπάρχει. Αν δεν ήξερε κανείς ποιος μιλά, θα νόμιζε ότι είναι η Πλεύση Ελευθερίας. Κι αυτό είναι ντροπή».
