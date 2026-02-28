Άδωνις Γεωργιάδης: «Συκοφαντία με πλαστά έγγραφα για offshore» – Προχωρά σε μηνύσεις

Σε δημόσια τοποθέτηση μέσω ανάρτησης προχώρησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, διαψεύδοντας κατηγορηματικά ισχυρισμούς που διακινούνται στο διαδίκτυο περί ύπαρξης offshore εταιρείας που φέρεται να τον αφορά.

Ο υπουργός Υγείας κάνει λόγο για «πλαστά έγγραφα» και για οργανωμένη συκοφαντική επίθεση εις βάρος του, υποστηρίζοντας ότι τα έγγραφα που κυκλοφορούν είναι «καταφανώς κατασκευασμένα».

Στην ανάρτησή του αναφέρει ότι επικοινώνησε με τον πρώτο λογαριασμό που δημοσίευσε το σχετικό περιεχόμενο, ζητώντας την άμεση απόσυρσή του πριν προχωρήσει σε μήνυση, κάτι που –όπως σημειώνει– έγινε άμεσα. Ωστόσο, σε δεύτερη περίπτωση, όπου ο λογαριασμός δεν προχώρησε σε διαγραφή, ο υπουργός δηλώνει ότι έχει ήδη δώσει εντολή για κατάθεση μήνυσης.

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι θα προσφεύγει στη Δικαιοσύνη κατά οποιουδήποτε αναπαράγει, όπως αναφέρει, τις συγκεκριμένες καταγγελίες, τονίζοντας ότι πρόκειται για συκοφαντίες. «Λυπούμαι αλλά δεν έχω άλλο τρόπο προστασίας μου», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση μεταφέρεται πλέον στη δικαστική οδό, με τον ίδιο να δηλώνει αποφασισμένος να κινηθεί νομικά σε κάθε ανάλογη περίπτωση.

Το νέο παραμύθι των διαφόρων γελοίων λασπολόγων του διαδικτύου σήμερα είναι αυτά τα πλαστά έγγραφα περί δήθεν δικής μου off shore ή του αδελφού μου. Τα έγγραφα αυτά είναι καταφανώς κατασκευασμένα και γί´αυτό ζήτησα από τον πρώτο λογαριασμό που είδα να τα κατεβάσει πριν καταθέσω… pic.twitter.com/8yXBVzFibF — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 28, 2026

