Aδωνις και Ζωή «αρπάχτηκαν» ξανά στο Mega, στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου

Οι «οδομαχίες» μεταξύ του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, συνεχίζονται!

Το πρωί της Κυριακής (15/2), μόλις τρεις ημέρες μετά τη σύγκρουσή τους με βαριές εκφράσεις στη Βουλή, είχαμε νέο γύρο αντιπαράθεσης, αυτή τη φορά στον αέρα του Mega!

Ο Αδωνις Γεωργιάδης έκανε παρέμβαση στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» με αφορμή ρεπορτάζ που μεταδόθηκε για την κόντρα του με την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μετά την παρέμβαση του υπουργού Υγείας ακολούθησε και παρέμβαση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Έχω πολλές προσωπικές γνωριμίες στην αστυνομία και ένας φίλος μου με πήρε τηλέφωνο γελώντας και μου είπε ότι κατέθεσε. Έχω πολλούς φίλους αστυνομικούς με αγαπούν και τους αγαπώ. Μήνυση σε μένα έκανε και έχω το δικαίωμα να το ξέρω.

Δεν χρησιμοποίησα την εκτελεστική μου εξουσία, δεν χρησιμοποίησα τη βουλευτική μου ιδιότητα», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης για την αποκάλυψή του ότι ενημερώθηκε από αστυνομικό ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου πήγε στο ΑΤ Εξαρχείων φορώντας ρόμπα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ώστε να μην μπορεί να της καταθέσει αντιμήνυση, όπως είπε.

«Ποιο είναι το ποινικό αδίκημα στο γεγονός ότι αστυνομικός με ειδοποίησε και με ενημέρωσε για την μήνυση της Ζωής Κωνσταντοπούλου; Ποιο ακριβώς είναι το ποινικό αδίκημα και η απορία σας;», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Όλα τα Εξάρχεια γελάνε ακόμα με τη μήνυση της Ζωής Κωνσταντοπούλου» ανέφερε ο υπουργός και προανήγγειλε την κατάθεση μήνυσης εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου τη Δευτέρα.

«Θα κάνω μήνυση αύριο στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είναι κίνδυνος για τη δημοκρατία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για την έρευνα που διεξάγει η Αστυνομία για τον αστυνομικό που ενημέρωσε τον υπουργό Υγείας, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε πως «καλά κάνει η αστυνομία και κάνει έρευνα».

* «Η δική μου σφοδρή επίθεση στον Γεωργιάδη ήταν ήπια σε σχέση με τη δική του συμπεριφορά», δήλωσε με τη σειρά της στην δική της τοποθέτηση στον αέρα του «Χαμογέλα και πάλι» η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Η μήνυσή μου έχει κατατεθεί στα τέλη Γενάρη, πήγα στο ΑΤ Εξαρχείων δίπλα από το δικηγορικό μου γραφείο γιατί κάποιοι εργαζόμαστε και κάποιοι άλλοι δουλεύουν τον κόσμο.

Το ενδιαφέρον είναι ότι το περιεχόμενο της μήνυσης, που έχει να κάνει με τις χυδαιότητες εναντίον μου για τα Τέμπη, το έμαθε ο υπουργός σε χρόνο που δεν έπρεπε να έχει συμβεί. Μιλάμε για παρακράτος. Μέσα από την εκπομπή σας αποκαλύφθηκε ότι υπάρχει ένας θύλακας αστυνομικών που τον ενημερώνει», ανέφερε.

«Τα πράγματα δεν είναι αστεία, μιλάμε για ένα παρακράτος μπροστά στα μάτια μας και περιμένω τις αντιδράσεις», τόνισε.

