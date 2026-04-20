Άδωνις κατά Σαλμά: Μήνυση και αγωγή μετά τις αιχμές για δικογραφίες στην Υγεία και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Σε μετωπική σύγκρουση εξελίσσεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά, μετά τις δηλώσεις του δεύτερου για τον χώρο της Υγείας και την αναφορά του σε ενδεχόμενες δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε ότι θα καταθέσει μέσα στην εβδομάδα μήνυση και αγωγή, δίνοντας πλέον στη σύγκρουση και νομική διάσταση.

Η αφορμή δόθηκε από συνέντευξη του Μάριου Σαλμά στο Κρήτη TV, όπου μίλησε για «παράνομες δουλειές» μέσα στα νοσοκομεία, για αδιαφανείς προσλήψεις και για αναθέσεις σε ιατρικό και φαρμακευτικό εξοπλισμό. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν σταματούν στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά ενδέχεται να αγγίξουν και την Υγεία, αφήνοντας σαφείς αιχμές για επερχόμενες εξελίξεις.

Μάλιστα, ο ανεξάρτητος βουλευτής ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους, λέγοντας πως δεν έχει αποκαλυφθεί ούτε μικρό μέρος των υποθέσεων διαφθοράς και αφήνοντας να εννοηθεί ότι γνωρίζει συγκεκριμένα πράγματα για το πώς λειτουργούν τα νοσοκομεία και πώς δίνονται οι δουλειές. Με αυτή την τοποθέτηση, έστρεψε ευθέως τα πυρά του προς τον Άδωνι Γεωργιάδη, επιχειρώντας να τον φέρει σε θέση πολιτικής απολογίας.

Η απάντηση του υπουργού Υγείας ήταν άμεση και ιδιαίτερα σκληρή. Μιλώντας στο ΕΡΤNews, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι θεωρεί άκομψο να ανοίγει δημόσια αντιδικία με έναν πρώην υπουργό Υγείας και πρώην συνάδελφό του στη Νέα Δημοκρατία, αλλά τόνισε ότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί ξεπερνούν τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, έδωσε ήδη εντολή στους δικηγόρους του να προχωρήσουν σε μήνυση και αγωγή, ώστε όλα όσα ειπώθηκαν να κριθούν πλέον στο δικαστήριο.

Στη δημόσια τοποθέτησή του, ο υπουργός επέμεινε ότι δεν έχει τίποτα να αποδείξει ούτε στον Μάριο Σαλμά ούτε σε οποιονδήποτε άλλο, υποστηρίζοντας ότι έχει ήδη περάσει από εξονυχιστικούς ελέγχους στο παρελθόν. Επικαλέστηκε μάλιστα την εμπειρία της υπόθεσης Novartis, λέγοντας πως σε ζητήματα που αφορούν την τιμή, την ηθική υπόσταση και την προσωπικότητά του δεν πρόκειται να αφήσει αναπάντητες τέτοιες αιχμές.

Η υπόθεση αποκτά ξεχωριστό πολιτικό βάρος, όχι μόνο επειδή αφορά δύο πρόσωπα που προέρχονται από τον ίδιο πολιτικό χώρο, αλλά και επειδή αγγίζει ένα εξαιρετικά ευαίσθητο πεδίο, αυτό της δημόσιας Υγείας και της διαχείρισης νοσοκομείων και προμηθειών. Οι αναφορές του Μάριου Σαλμά σε ενδεχόμενες δικογραφίες και ο ισχυρισμός του ότι «θα έρθουν και για την Υγεία» ανεβάζουν αισθητά την πίεση και ενισχύουν τη δημόσια συζήτηση γύρω από το αν υπάρχουν ή όχι εκκρεμείς υποθέσεις με ευρύτερες πολιτικές προεκτάσεις.

Από την άλλη πλευρά, η απόφαση του Άδωνι Γεωργιάδη να μεταφέρει τη σύγκρουση στη Δικαιοσύνη δείχνει ότι δεν αντιμετωπίζει τις αναφορές αυτές ως απλές πολιτικές αιχμές, αλλά ως ευθεία προσβολή της προσωπικής και πολιτικής του εικόνας. Έτσι, η αντιπαράθεση με τον Μάριο Σαλμά δεν περιορίζεται πλέον σε επίπεδο δηλώσεων, αλλά περνά σε μια νέα φάση, με δικαστική συνέχεια και με φόντο ένα κλίμα ήδη ιδιαίτερα φορτισμένο στο πολιτικό σκηνικό.

